Sama će se očistiti dok spavate: Ubacite ovo u rernu uveče i ujutru samo jednim potezom skinite svu masnoću

Uz ovaj jednostavan trik koji „radi“ dok vi spavate, ujutru ćete samo jednim potezom krpe moći da skinite svu masnoću i vratite rerni sjaj.

Svi znamo taj osećaj: pogledate u rernu i odmah je zatvorite jer vam se ne troši celo popodne na ribanje zagorele masnoće. Ali, šta ako vam kažemo da vaš jedini posao može biti da samo prebrišete zidove rerne ujutru? Jedna TikTokerka je podelila trik koji je zapalio mreže, a sve što vam treba su dve-tri stvari koje već imate u kuhinji.

Zaboravite na maske preko lica i gušenje u jakim hemikalijama – vreme je da rerna počne da radi za vas, čak i dok spavate.

Moćni duo: Zašto soda i sirće čine čuda?

Možda zvuči kao naučni eksperiment, ali kombinacija sode bikarbone i sirćeta je zapravo najpametniji način da skinite svu masnoću bez muke. Dok soda nežno razlaže organske naslage i prljavštinu, sirće ulazi duboko u strukturu minerala i odvaja ih od površine. Kada se spoje, nastaje reakcija koja bukvalno „izbacuje“ prljavštinu na površinu. To je razlog zašto ujutru nećete morati da pritiskate i ribate – masnoća je već odrađena.

Recept za smesu koja briše mrlje bez ribanja

Ovo je tajni „koktel“ koji će preporoditi vašu rernu:

pola šoljice sode bikarbone

jedna kašika deterdženta za sudove

malo vode (da se dobije pasta)

jedna kašika sirćeta

Kako se koristi?

Uveče nanesite ovu pastu na sve kritične delove rerne. Slobodno premažite i staklo. I to je to – vaš posao je gotov. Ostavite smesu da „odradi svoje“ dok vi odmarate. Sutradan samo uzmite vlažnu krpu i jednim potezom skinite svu masnoću. Na samom kraju, prebrišite unutrašnjost krpom koju ste umočili u malo sirćeta za onaj visoki sjaj koji rerna ima kad je tek kupljena.

Spavajte mirno, rerna se čisti sama

Nema više savijanja leđa i napornog struganja. Ovaj trik sa sodom i sirćetom štedi vaše vreme, energiju, ali i zdravlje jer ne udišete toksine. Ujutru će vas sačekati rerna koja blista, a vi ćete imati više vremena za prvu jutarnju kafu.

Jeste li već probali ovaj metod ili i dalje verujete samo skupoj hemiji? Pišite nam svoja iskustva!

