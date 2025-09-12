Samo 1 stvar izbacite iz kuće i za vas odmah kreće bolji život – ovo priziva bedu i nemaštinu

Po nekim verovanjima, određeni predmeti prave „branu“ za sreću i uspeh u životu.

Otvorite dom za novo i sreću, i tako što ćete iz njega izbaciti stvari koje prizivaju bedu i siromaštvo.

Ovakvi predmeti blokiraju progres i ometaju životne uspehe, pa je veoma važno izbaciti ih iz kuće prvom prilikom.

1. Odeća i obuća koja vam se ne sviđa

Sve što se nalazi u vašem garderoberu ne samo što treba da se koristi, umesto da stoji tek tako i zauzima mesto, nego mora da bude baš po vašem ukusu.

Ono što je nevoljeno i što vam izaziva lošu emociju ili raspoloženje blokira tokove pozitivne energije i treba da se baci ili pokloni što pre.

2. Prazne tegle ili flaše

Mnogo stvari koje trenutno nemaju nikakvu funkciju držimo u kući za slučaj da zatrebaju, ali realno vam ne treba više od nekoliko praznih tegli.

Gomilanje flaša i tegli koje nemaju funkciju samo ometa normalnu vibraciju pozitivne energije ne daju prosperitetu i radosti da uđe u vaš život.

3. Oštećeno posuđe

Tanjiri, šerpe, čaše, tiganji… Sve što se nalazi u kuhinji i koristi za pripremu ili serviranje hrane i pića trebalo bi da bude cijelo, odnosno neoštećeno.

Predmeti koji imaju bilo kakvo oštećenje, pa čak i ogrebotine, odbijaju pozitivne vibracije.

4. Pokloni za koje vas ne vezuju radosna osećanja

Svima nam se desilo da nam neko blizak pokloni nešto što nam se ne dopada ili da nas pojedini predmeti u kući sećaju na loše stvari, poput bivših ljubavi ili burno završena prijateljstva.

Obavezno se rešite ovakvih stvari kako biste u svom životu napravili mesto za neke prijatnije uspomene.

5. Stare sveće

Ako pitate feng šui stručnjake, vatra uništava negativnu energiju i pomaže da se oslobodi prostor za sreću. Upravo su zato mirišljave svijeće popularna „pomoć“ za meditaciju, opuštanje i prijatniji osjećaj u domu, ali imajte na umu da poluizgorela sveća nije korisna – ona se smatra energetskim otpadom i mora što pre da se zamijeni novom svećicom.

