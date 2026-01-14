Samo 1 vrsta drveta drži toplotu do jutra: Ako nju ubacite u šporet, nećete morati da ložite usred noći

Zaboravite na hladne sobe i ustajanje u zoru. Otkrivamo drvo koje drži toplotu najduže i čuva žar, štedeći vam novac i živce ove zime.

Postoji jedna vrsta ogreva koja je neprikosnoveni kralj dugih zimskih noći. To nije nikakva moderna izmišljotina, već drvo koje drži toplotu duže od bilo kog drugog, pretvarajući vaš šporet u pravu akumulacionu peć dok vi bezbrižno spavate.

Koliko puta ste se probudili usred noći, drhteći od hladnoće, samo da biste shvatili da se vatra ugasila? Mnogi veruju da je svako drvo isto kada je u pitanju noćno loženje, ali iskustva starih šumara i naših baka govore drugačije.

Tajna koju su znali naši preci

Stari zapisi i preporuke čuvenih domaćina sa Balkana su jasni: kada sunce zađe i živa u termometru krene strmoglavo nadole, u peć se ne ubacuje bilo šta. Iako su bukva i grab odlični za brzo postizanje temperature, oni brzo i izgore. Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje – u gustini i strukturi hrasta.

Hrast, a posebno delovi oko čvorova ili sam koren (panj), poseduje neverovatnu energetsku moć. Njegova vlakna su toliko gusta da vatra ne može brzo da ih „pojede“. Umesto da plane i nestane za sat vremena, hrastovina tinja, stvara jak žar i polako otpušta energiju satima.

Kako pravilno pripremiti peć za noć?

Nije dovoljno samo ubaciti cepanicu i nadati se najboljem. Da bi ovo drvo koje drži toplotu ispunilo svoj zadatak, morate ispoštovati ritual koji garantuje toplu sobu ujutru. Evo šta treba da uradite:

Pripremite jaku podlogu: Pre spavanja, nemojte čistiti pepeo do kraja. Ostavite dobar sloj žara od prethodnog loženja.

Izaberite „Noćnog čuvara“: Odaberite najdeblju hrastovu oblicu koju imate. Idealno je da nije previše iscepana, jer kora dodatno usporava gorenje.

Zatvorite dotok vazduha: Kada se oblica uhvati i počne stabilno da gori, smanjite cug (leptir) na peći na minimum. To će sprečiti brzo sagorevanje i omogućiti drvetu da tinja celu noć.

Vredan savet za uštedu

Osim što ćete se probuditi u toplom, korišćenje hrasta za noćno loženje drastično smanjuje potrošnju ogreva. Umesto da ložite na svakih sat vremena, jedna kvalitetna hrastova oblica menja tri naramka slabijeg drveta. Ovo je drvo koje drži toplotu i čuva vaš novčanik.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma koji je topao i ujutru, dok napolju veje sneg. Primenite ovaj savet već večeras i uverite se sami zašto se za hrast kaže da je „gospodar vatre“. Šta vi koristite za noćno loženje?

