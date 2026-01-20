Samo je stavila kuglicu alu folije u torbu i rešila problem koji muči mnoge žene, zimski trik zlata vredan

Aluminijumska folija može biti zlata vredan zimski trik i odlično rešenje za uobičajeni zimski problem. Evo o čemu se radi i zašto ga uvek treba da imate sa sobom. Možete probati i odmah.

Aluminijumska folija, jedan je od onih potrošačkih proizvoda bez kojih nijedno domaćinstvo ne bi trebalo da bude. Proizvod koji izoluje vazduh i vlagu, možete ga koristiti za optimalno očuvanje svih namirnica i produženje njihovog roka trajanja.

Aluminijum je odličan saveznik zimi jer moramo da se nosimo sa veoma dosadnim statičkim elektricitetom. Jednostavan komad aluminijumske folije može pomoći u sprečavanju i privremenom obuzdavanju ovih problema, zbog čega uvek treba da imate kuglicu aluminijumske folije u torbi, prenosi „Jutarnji.hr“.

Zbog hladnog vazduha i nošenja sintetičke i vunene odeće, duga kosa se često naelektriše. Dovoljno je da skinete kapu i kosa je već pokvarena. Ako pokušate da je popravite rukama, samo ćete pogoršati situaciju.

Dakle, kako da svoju kosu, dugu ili kratku, držite pod kontrolom da biste izbegli neuredni efekat „šok“ izazvan elektricitetom? Samo sa aluminijumom.

Kako aluminijum može pomoći vašoj kosi?

Pošto je aluminijum materijal otporan na vodu, svetlost i vazduh, nije podložan promenama izazvanim statičkim elektricitetom. Jednostavno utrljajte aluminijumsku foliju preko pramenova kose da biste ih vratili u prvobitno stanje i oslobodili statičku napetost.

Važno je da ovaj korak obavite celom dužinom, od korena do vrhova, kako biste vratili savršeno negovanu kosu. Možete se oprostiti od kovrdžanja i neurednog efekta uzrokovanog statičkim elektricitetom. Upravo iz tog razloga je preporučljivo da uvek imate nešto sa sobom, u džepu ili torbi. Ovo je odličan zimski trik za brzo rešavanje problema.

