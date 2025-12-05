Samo jedan klik na prozorima i stan postaje topliji: Nema više vlage ni ogromnih računa

Majstori ovo kriju! Otkrijte tajni klik na prozorima koji zimi čuva toplotu. Trenutno rešite problem vlage i prevelikih računa za grejanje.

Posao traje minut! Jedan klik na prozorima menja sve – rešavate problem vlage, a ušteda na grejanju biće vam drastična.

Kada temperature padnu i prvi mraz krene da se hvata po staklima, mnogi od nas instinktivno pojačaju radijatore, proveravaju vrata i razmišljaju da li je izolacija dovoljno dobra. Ipak, postoji jedna skoro neprimetna stvar koju većina domaćinstava potpuno preskače – a pravi ogromnu razliku u toplini doma. Reč je o zimskom režimu PVC prozora, maloj, skrivenoj opciji koja bukvalno utiče na to koliko toplote ostaje unutra, da li će se pojaviti kondenzacija i koliko ćete potrošiti na grejanje ove zime.

Mnogi majstori prilikom montaže prozore ostavljaju u letnjem režimu, a da to vlasnicima uopšte ne naglase. Zato veliki broj ljudi ni ne zna da PVC stolarija ima dva režima rada – i da ih je važno prilagođavati godišnjem dobu.

Zašto je važno podesiti prozore na zimski režim

PVC prozori imaju pokretne delove – šarke, brave i ručke – i kao i svaki mehanički sistem, zahtevaju minimalno održavanje bar jednom godišnje. Čišćenje i podmazivanje specijalnim uljem produžava im vek, ali najvažnije od svega je pravilno podešavanje pritiska između krila i okvira.

U zimskom režimu prozor jače nalegne na okvir i tada:

toplota ostaje u stanu

hladan vazduh ne ulazi spolja

smanjuje se kondenzacija

sprečava se razvoj buđi

ostvaruje se bolja ušteda na grejanju

Ako ujutru primećujete kapljice na staklima, mokre lajsne ili hladan “cug” oko prozora, vrlo je verovatno da prozori nisu na zimskom režimu.

Kako se prozori prebacuju na zimski režim

Dobra vest – ne treba vam majstor! Taj jedan klik na prozorima traje manje od jednog minuta, a postupak je jednostavan:

Otvorite prozorsko krilo na strani gde je ručka pronađite mali šraf (najčešće kružni metalni ekscentar) okrenite ga prema unutra, ka zidu time se povećava pritisak između krila i okvira, što automatski poboljšava izolaciju.

Promena je trenutna – prozor se zatvara čvršće, a razlika u temperaturi i potrošnji grejanja primeti se već tokom prvih nekoliko dana

Kako proveriti da li su vaši prozori na zimskom režimu

Uradi sami test je jednostavan i pouzdan:

ubacite list papira između prozora i okvira

zatvorite prozor

pokušajte da izvučete papir

Ako papir lako klizi – prozor je na letnjem režimu.

Ako se zaglavljuje, kida ili se jedva pomera – prozor je pravilno podešen na zimski režim.

Na proleće je važno vratiti šraf u početni položaj, kako bi tokom toplijih meseci prozor “disao” i kako se ne bi previše trošile gumene dihtung trake, piše Ona.rs.

