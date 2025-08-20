Samo jedan neobičan sastojak može da spasi vašu baštu od suše

Prirodno, jednostavno i jeftino – bez hemije.

Leto je na izmaku, ali i dalje donosi sve veće vrućine. Mnogi baštovani traže načine da zaštite svoje biljke i povrće od nepodnošljivih temperatura. Rešenje može biti jedan neuobičajeni sastojak – voda od gljiva.

Stručnjak za vrtlarstvo, Wayne Delaney, ističe da zalivanje biljaka vodom u kojoj su bile natopljene gljive može biti ključ za očuvanje vitalnosti vaših biljaka tokom toplotnih talasa. Ova tečnost je bogata hranljivim materijama koje hrane tlo i jačaju otpornost biljaka – a sve to bez hemikalija ili otpada.

Zašto baš gljive?

Gljive funkcionišu kao prirodni sunđeri u vrtu. Kada se natapaju u vodi, oslobađaju svoj micelijum, koji stimuliše aktivnost mikroba u zemljištu. To znači da tlo bolje zadržava vodu, a biljke lakše upijaju tekućinu. Tako vaše biljke ostaju hidrirane čak i tokom najtoplijih dana i smanjuje se rizik od uvenuća.

Pored poboljšane hidratacije, voda od gljiva obogaćuje tlo mikronutrijentima poput kalijuma, selena, magnezijuma i fosfora – neophodne hranljive materije koje pomažu biljkama da izdrže ekstremne temperature.

Kako pripremiti vodu od gljiva

Priprema je jednostavna: iseckajte šaku bilo kojih gljiva i ostavite ih u vodi 12 do 24 sata. Vodom možete zalivati biljke, a iste gljive možete koristiti dva do tri puta.

Ovaj prirodan i pristupačan metod može biti pravo rešenje za sve koji žele da sačuvaju svoj vrt tokom leta i istovremeno hrane tlo i biljke bez dodatnih hemikalija.

