Samo ovako se luk secka bez suza, neprijatnih mirisa i gubljenja vremena

Kada da brzo i lako isečete luk?

Kada krenete da sečete luka to ume da bude prilično nezgodan posao. Osim što “tera suze na oči”, vrlo često se miris luka zadrži na prstima.

O tome da ovaj posao može da potraje da i ne govorimo. A šta mislite o tome da, umesto da ga iseckate, zapravo izrendate?

Rendajte ga na one malo veće rupe i posao će biti gotov za manje od jednog minuta. Luk će biti u sitnim komadima. Da, oni će biti malo neravnomerni. Ali onda na brzinu pređite preko njih nožem i vaš luk će biti spreman za kuvanje ili za salatu.

Osim što ćete brzo pripremiti luk za dalju obradu, ovaj kuhinjski trik je koristan i zato što oštrice rastvaraju delove luka, što će ga učiniti mekšim, ili sočnijim dok se kuva, ili peče.

Brzo i lako rendanje luka nije samo trik za uštedu vremena – to je i pametan način da izbegnete suze, jaku aromu na prstima i dosadno seckanje.

Uz samo nekoliko poteza na rendetu, dobićete savršeno sitne i sočne komade spremne za svako jelo.

Dakle, sledeći put kada pripremate ručak, zaboravite na nož – uzmite rende i olakšajte sebi posao!

