Samo voda nije dovoljna: Dodajte ovo u saksiju i orhideje će bujati kao lude

Koliko puta ste s čežnjom gledali u saksiju u kojoj mesecima stoje samo zeleni listovi, pitajući se gde ste pogrešili? Svi želimo onaj prizor iz časopisa – bujne orhideje koje se prelivaju preko ivice saksije svojim raskošnim cvetovima. Istina je da mnogi ljubitelji cveća prave istu grešku misleći da je redovno zalivanje dovoljno. Međutim, za bujne orhideje nije dovoljna samo voda; ključ leži u prirodnoj prihrani koju verovatno već imate u svojoj kuhinji, a to je – voda od belog luka. Uz nju orhideje će bujati kao lude.

Zašto obična voda nije dovoljna?

Orhideje su specifične biljke. U prirodi one uzimaju hranljive materije iz kore drveća i vlage u vazduhu. U kućnim uslovima, supstrat se brzo isposti. Ako ih samo zalivate, one preživljavaju, ali ne napreduju. Da biste podstakli eksploziju cvetova, potreban im je biološki stimulans. Upravo tu na scenu stupa namirnica koju svi koristimo za kuvanje, a koja deluje kao pravi eliksir za vaše biljke.

Kuhinjska alhemija: Recept za uspeh

Ne morate trošiti novac na skupa veštačka đubriva koja mogu spaliti koren biljke. Rešenje je nadohvat ruke. Beli luk sadrži sumpor, vitamine i antigljivična svojstva koja jačaju imunitet biljke i podstiču cvetanje. Evo kako da pripremite ovaj magični napitak:

Prokuvajte jedan litar vode i ostavite da se ohladi.

Uzmite tri čena belog luka, isecite ih na sitne komade (ili izgnječite).

Ubacite luk u vodu, poklopite i ostavite da odstoji 24 sata.

Procedite tečnost kroz gazu.

Ovom vodom zalivajte svoje biljke potapanjem (metoda uranjanja saksije) jednom u dve nedelje. Rezultat? Bujne orhideje koje izgledaju kao da su upravo izašle iz cvećare.

Šta se dešava kada primenite ovaj trik?

Kada počnete sa ovim tretmanom, primetićete promene veoma brzo. Ovaj rastvor deluje kao prirodni antibiotik za biljku. On uništava štetočine u supstratu i sprečava truljenje korena, što je čest problem kod sobnog bilja. Kiselina iz belog luka (ćilibarna kiselina) direktno stimuliše rast cvetnih grana. Vaše bujne orhideje će vam biti zahvalne, a novi pupoljci će se pojavljivati jedan za drugim.

Važna napomena: Koristite ovaj rastvor svež. Nemojte ga čuvati danima jer se može pokvariti i postići suprotan efekat. Uvek napravite novu dozu pre zalivanja.

Uživajte u plodovima svog truda

Nema lepšeg osećaja od ulaska u prostoriju koju krase zdrave i bujne orhideje. To nije samo estetski doživljaj, već dokaz vaše pažnje i ljubavi. Ovaj jednostavan ritual sa belim lukom transformisaće vaše prozore u prave male cvetne vrtove. Ne čekajte sutra – pripremite ovaj eliksir već danas i vaše orhideje će bujati kao lude.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com