Savet stručnjaka: Prepoznajte pokvareno meso pomoću testa od 5 sekundi

Danas na tržištu ima zaista svega. Od mesa iz Argentine do onoga koje je godinama zaleđeno negde u dubokim komorama. Boja, količina vode i prošaranost belim prugama otkrivaju koliko je meso stajalo na policama, te je li sigurno za pripremu. Izbegnite neukusna jela u samo nekoliko koraka.

Meso u prodavnice stiže u raznim oblicima i nije uvek lako prepoznati koje je sveže i kvalitetno, posebno ako je mleveno. Najbolje bi bilo kupovati domaće, ali to nije uvek moguće. Dobro je dati prednost proizvodima iz regije koji su do trgovine prešli kraći put, ali osim informacija na pakovanju valja paziti i na izgled mesa. Iako mnogo ljudi misli da je to nezdravo, masnoća mesu daje mnogo od njegove arome, kaže Elizabet Rozike iz Nemačkog poljoprivrednog centra. Kvalitetno meso moralo bi da ima malo unutarmišićne masti, a to se vidi po belim prugama nalik venama kojima je meso prošarano. Osim toga, ako se kupuje pakovano meso, u njemu ne sme biti vode. Pre stavljanja u korpu dobro ga pogledajte, a za to vam ne treba više od pet sekundi.

“Ako meso leži u krvavoj vodi, to znači da je staro,”naglasila je Rozike.

Boja

Idealna boja zavisi o tome o kojem se mesu radi. Teletina bi morala da bude svetla, ali ne bela, jednako kao i meso peradi. Govedina treba biti srednje crvena, ali ne pretamna. Svinjetina je idealno bledoružičasta. Od svih sivkastih nijansi mesa treba bežati, naglašava Rozike.

Čvrstoća

Ima još jedan način za jednostavnu proveru toga je li pakovano meso još uvek sveže. Ako se pritisne prstom, mora se brzo vratiti u svoje originalno stanje i ne sme ostati nikakvo udubljenje, a površina mesa mora blistati.

