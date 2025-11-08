Savet zlata vredan: Zaledila je pastu za zube pa je upotrebila za jedan fenomenalan trik

Smrznuta pasta za zube ima više namena u domaćinstvu, a ovaj trik će vam znatno olakšati život i uštedeti vam mnogo vremena.

Pored brige o oralnoj higijeni, pasta za zube ima mnogo drugih upotreba. Odličan je za čišćenje fuga, belih cipela ili srebrnog posuđa. Takođe ima efekat uklanjanja mrlja. Neki ljudi ga koriste za ujede insekata, iako je ova metoda kontroverzna jer može iritirati kožu i pogoršati upalu. Zanimljiv patent je upotreba smrznute paste za zube za jedan kuhinjski alat.

Šta možete učiniti sa smrznutom pastom za zube? Sigurno nije pogodna sada za pranje zuba. Međutim, biće odlična u uklanjanju neprijatnih mirisa sa daske za sečenje. Ako često pripremate ribu ili volite jela sa belim lukom, sigurno vam je ovaj problem poznat.

Kako deluje trik sa pastom?

Dasku je teško temeljno očistiti, a iz nje je praktično nemoguće ukloniti intenzivne mirise. Nakon nekoliko upotreba, predmet je trajno prožet mirisom hrane koja se priprema. Svakako ne želite da sečete ništa drugo na njoj. Postoji rešenje – smrznuta pasta za zube. Ne samo da će ukloniti neprijatan miris, već će se dobro nositi i sa bakterijama koje predstavljaju veliki problem na daskama za sečenje.

Možete zamrznuti pastu u tubi, ali kasnije je sečenje prilično problematično. Bolje je iscediti pastu, na primer u posude za led, a zatim je staviti u zamrzivač. Kada se masa stvrdne i postane bukvalno kamena, vaše kocke za čišćenje su spremne. Uz njihovu pomoć ćete ukloniti neprijatan miris sa daske za sečenje. Možete ih koristiti i za čišćenje đonova belih cipela, fugiranja u kupatilu, lavaboa, okova, pločica i mnogih drugih predmeta.

Dodatni savet

Smrznuta pasta se, naravno, prilično brzo topi u toplim rukama, pa je najbolje koristiti gumene rukavice ili je držati preko krpe. Tada nećete ni uprljati prste.

