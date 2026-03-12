Prodavci vam ovo neće reći: Jedini način da prepoznate semenski krompir koji rađa kao lud

Semenski krompir sa pijace često krije bolesti i trulež. Osetite olakšanje kada prepoznate zdrave klice. Primenite ova tri koraka odmah!

Pravi semenski krompir prepoznaćete po kratkim klicama. Odgovor je tu, ali glavni detalj koji donosi pune džakove roda krije se zapravo na samoj kori. Mnogi naprave grešku već na tezgi. Kupuju krupne, prelepe plodove misleći da će takvi dati najbolji prinos. To jednostavno ne funkcioniše tako.

Veliki plodovi daju manje novih krtola. Probajte da promenite pristup ove sezone i birajte pametnije. Vaša bašta traži specifične uslove za bogatu berbu i jake biljke.

Kako izgleda savršen semenski krompir?

Savršen semenski krompir ima glatku i čvrstu koru bez mrlja, veličine je kokošijeg jajeta i poseduje kratke, debele i tamne klice. Izbegavajte mekane krtole sa dugačkim, belim klicama koje lako pucaju tokom ručne ili mašinske sadnje.

Obratite pažnju na boju klica. One moraju biti robusne, zelene ili ljubičaste, zavisno od sorte. Dugačke i isprepletane bele klice znak su da je krompir za sadnju čuvan u mraku i previše toplom prostoru. Takve klice gube snagu. One će se polomiti čim ih stavite u zemlju. Biljka onda troši ogromnu energiju da potera nove izdanke. Rezultat je kasniji i manji rod. Birajte plodove koji deluju tvrdo pod prstima. Mekan plod znači da je dehidrirao i izgubio vitalnost.

Pravilno naklijavanje menja sve. Stavite krtole u plitke gajbice na svetlo i prohladno mesto. Izbegavajte direktno sunce. Proces traje oko mesec dana. Brze promene temperature uništavaju mlade izdanke. Obezbedite im stabilnu temperaturu od desetak stepeni celzijusa.

Zašto je krupna krtola za rasad velika zamka?

Česta greška baštovana jeste biranje najvećih komada iz džaka. Prodavci na pijaci rado nude takve plodove zbog cene semenskog krompira na merenje. Veliki komadi imaju previše okaca i daju mnogo sitnih stabljika. Te stabljike se onda takmiče za vodu i hranu u zemljištu. Dobićete žbunastu biljku sa gomilom sitnih klikera ispod zemlje.

Kada posadite sitne primerke, gubite dragoceno vreme. Suviše mali komadi nemaju dovoljno rezervne hrane. Stabljika raste sporo i slabo. Idealna mera je veličina kokošijeg jajeta. Takav plod nosi savršen balans energije i broja okaca. Prodavci vas često mame nižom cenom za presitne ili prekrupne plodove. Ne nasedajte na taj trik. Pravilan kalibar donosi zdravu i jaku biljku koja lako podnosi sušu.

Birajte plodove težine između 50 i 80 grama za optimalan rast.

Pregledajte svaki komad i odmah odbacite one sa dubokim posekotinama.

Uvek tražite deklaraciju o poreklu kada kupujete kvalitetno seme krompira.

Izbegavajte vlažne plodove jer vlaga brzo pokreće proces truljenja unutar gajbice.

Prepoznajte bolesti pre nego što platite sadni materijal krompira

Zelenilo na kori običnog krompira za ishranu predstavlja problem. Međutim, kada birate semenski krompir, to je zapravo dobar znak. Zelena boja znači da je plod očvrsnuo na svetlosti i stvorio zaštitu. Sa druge strane, crne tačke ili smeđe kraste jasan su signal za uzbunu. Uradite brzi test mirisa. Bilo kakav znak kiselkastog mirisa znači da trulež već napreduje iznutra. Takav krompir sa klicama doneće bolesti u vaše zemljište, a oporavak bašte traje godinama.

Gljivične infekcije se lako maskiraju prljavštinom. Zato uvek birajte opran ili makar suv i čist sadni materijal krompira. Ako primetite bele tačkice koje liče na sitnu buđ, odmah odustanite od kupovine i potražite drugog prodavca. Mnogi iskusni baštovani u potpunosti operu krtole i potope ih blago u rastvor pepela pre sadnje. To pomaže dezinfekciji, ali ne rešava problem već teško obolelog semena.

Pravilno sečenje krupnih komada pred setvu

Kada pripremate baštu za proleće, ponekad jednostavno morate iskoristiti krupnije komade. Probajte da ih isečete pravilno. Svaki odsečeni komad mora imati bar dva zdrava okca. Oštrim i dezinfikovanim nožem napravite čist i ravan rez. Obrišite oštricu alkoholom posle svakog preseka. Tako sprečavate prenos virusa sa jedne krtole na drugu.

Ostavite isečene delove na suvom i promajnom mestu dva dana. Rez će tako formirati tvrdu, zaštitnu pokožicu. Ta pokožica efikasno sprečava prodor bakterija iz vlažne zemlje nakon sadnje. Pospite rezove drvenim pepelom za dodatnu zaštitu od truljenja. To istovremeno hrani mladu biljku kalijumom tokom prvih dana rasta i razvoja korena.

Izbor pravog materijala zahteva malo strpljenja, ali višestruko nagrađuje uloženi trud i novac. Obratite pažnju na svaki detalj pre nego što pripremite brazde u bašti. Koja je vaša najveća greška koju ste do sada pravili prilikom biranja krompira za sadnju?

Kada se sadi krompir?

Krompir se sadi kada se zemljište zagreje na oko 10 stepeni celzijusa. To najčešće pada krajem marta ili početkom aprila.

Koliko ide semenskog krompira na jedan ar?

Za jedan ar površine obično vam treba između 25 i 30 kilograma krtola. Količina zavisi od krupnoće i gustine same sadnje.

Zašto krompir neće da nikne?

Krompir najčešće ne niče zbog hladnog i previše vlažnog zemljišta koje izaziva truljenje. Problem nastaje i kada su klice previše bele i osetljive.

