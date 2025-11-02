Serviseri otkrili koje marke uređaja ne treba kupovati: „Brzo se kvare, a popravka preskupa. Ovo treba kupiti“

Prestanite da bacate novac na popravke! Serviseri su otkrili spisak najgorih brendova. Saznajte šta oni kupuju za sebe i kako se zaštititi garancijom od 5 godina.

Verujte serviserima, a ne marketingu! Koji uređaji zaista ne valjaju? Evo spiska: koji brendovi se najčešće kvare i koje popravke su najskuplje.

Imate li osećaj da kupujete uređaje koji se kvare čim im istekne garancija? Niste jedini. Imati malo sreće postalo je važnije od same marke uređaja. Ipak, među potrošačima postoje predrasude i uverenja o tome šta valja na tržištu, a šta treba izbegavati.

Zato je „Velika škrtica“ odlučila da napravi malo istraživanje: pozvali smo desetak neovlašćenih servisera – kako bi njihovi odgovori bili što objektivniji – i postavili im ključna pitanja o tržištu bele tehnike, piše novinarka Dora Koretić za „Jutarnji“.

Šta kažu serviseri? Brendovi čije su popravke preskupe

Da li veća cena znači i bolji kvalitet? Serviseri su analizirali šest vrsta uređaja: veš-mašine, mašine za pranje sudova, frižidere, rerne, televizore i klima-uređaje. Njihova iskustva, naravno, nisu pravilo, ali su se često preklapala, posebno kada je reč o najčešćim kvarovima.

Veš-mašine i frižideri su najčešće kvarljivi uređaji. Veš-mašine, zbog velikog broja mehaničkih delova i sile koja se koristi pri radu, često više ne važe za proizvode koji će trajati dugo – čak i ako su skupi.

CRNA LISTA: Brendovi poput Samsung, LG i Candy poznati su po skupim popravkama. Često se dešava da popravka bude skuplja od kupovine nove, jeftinije mašine.

Preporuke: Koji uređaj kupiti i na šta obratiti pažnju?

Serviseri imaju jasne savete za sve kategorije uređaja, ali su složni u jednoj stvari:

OVO TREBA KUPITI: „Uvek birajte uređaje s garancijom od najmanje pet godina. Posle toga ionako ne treba očekivati da će trajati“, savetuje jedan serviser.

Evo detaljnih preporuka po kategorijama:

Mašine za pranje sudova : Izbegavajte domaće brendove jer nemaju dugu tradiciju. Najčešći kvarovi su na pumpama za vodu i elektronici.

: Izbegavajte domaće brendove jer nemaju dugu tradiciju. Najčešći kvarovi su na pumpama za vodu i elektronici. Frižideri: Pouzdaniji su od veš-mašina, ali kvarovi na sistemu za gas su česti kod brendova Liebherr i Whirlpool.

Pouzdaniji su od veš-mašina, ali kvarovi na sistemu za gas su česti kod brendova Liebherr i Whirlpool. Rerne: Relativno pouzdane, ali kod brendova poput Amica i Blitz može biti teško naći rezervne delove.

Relativno pouzdane, ali kod brendova poput Amica i Blitz može biti teško naći rezervne delove. Klima-uređaji: Najređe se kvare. „Najjeftiniji ‘Japanac’ bolji je od najskupljeg ‘Kineza’,“ kažu serviseri, misleći na brendove kao što su Toshiba, Mitsubishi i Daikin.

Najređe se kvare. „Najjeftiniji ‘Japanac’ bolji je od najskupljeg ‘Kineza’,“ kažu serviseri, misleći na brendove kao što su Toshiba, Mitsubishi i Daikin. Televizori: Brendovi poput Panasonic i Telefunken više nisu ono što su nekad bili. Pristojan izbor je Hisense, uz obaveznu petogodišnju garanciju.

Sve više se svodi na to da pri izboru bele tehnike prednost dajete dužini garancije i dostupnosti servisa. Nažalost, kvalitet proizvoda je sve slabiji, a sreća često igra veliku ulogu. Najbolji savet je da se uvek osigurate najdužom garancijom koju možete dobiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com