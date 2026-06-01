Fuge će sijati kao nove: Uz ovaj sastojak iz kuhinje očistićete pločice bez agresivnih hemikalija

Otkrivamo tajnu profesionalaca: Uz samo jedan jeftin sastojak iz kuhinje, vaše fugne će sijati kao nove za manje od 10 minuta.

Narandžaste fuge oko tuša nisu od kamenca, nego od ostataka šampona i regeneratora koji se talože danima. Zato fuge mogu sijati kao nove bez ijedne agresivne hemikalije, samo uz kašiku sode bikarbone i staru četkicu za zube. Većina nas posegne za izbeljivačem iz panik-reakcije, a upravo on troši fuge brže nego što ih čisti.

Pločice su lake za održavanje, ali fugna je porozna kao sunđer. Upija sapunicu, prašinu sa poda i vlagu koja u panelskim kupatilima bez prozora ne stiže da ispari. Otud sive linije između belih pločica koje vas nerviraju svako jutro.

Zašto soda bikarbona radi tamo gde sirće zakaže

Majstori za keramiku godinama ponavljaju istu stvar: sirće je kiselina, a kiselina nagriza cementnu fugu. Posle nekoliko meseci ribanja sirćetom, fuga postaje rupičasta i još brže hvata prljavštinu. Soda bikarbona radi obrnuto. Blaga je, neutralna, i ponaša se kao sitan abraziv koji skida sloj prljavštine, a ne sloj fuge.

Tu većina nas greši. Mešamo sirće i sodu u istoj posudi, gledamo kako penuša i mislimo da je to dokaz da nešto radi. U stvari, dve materije se međusobno neutrališu i ostaje vam slana voda. Bez efekta.

Pasta koja se pravi za trideset sekundi

Recept je smešno jednostavan. Tri kašike sode bikarbone na jednu kašiku vode. Mešate dok ne dobijete gustinu paste za zube, ne ređu od toga. Ako se cedi sa četkice, dodajte još sode. Ako je tvrda kao gips, kapnite vode.

Kesica sode bikarbone u svakoj srpskoj prodavnici košta između 30 i 60 dinara. Za celo kupatilo vam treba jedna. Računica koja boli proizvođače sprejeva.

Šta vam treba

kesica sode bikarbone

stara četkica za zube sa tvrdim vlaknima

mikrofiber krpa

činijica vode

Nanesite, sačekajte deset minuta, ribajte

Pastu utrljajte četkicom direktno u fugu, ne razmazujte je po pločici. Ostavite tačno deset minuta. To vreme paste treba da prodre u pore, ranije nema svrhe da počnete da ribate.

Onda krenite kružnim pokretima. Već posle pola minuta videćete kako bela pasta postaje siva. To je vizuelni dokaz da prljavština napušta fugu i prelazi u smesu. Trenutak kada shvatite koliko je sapunice bilo u zidu vašeg tuša, malo je neprijatan.

Završite vlažnom mikrofiber krpom. Ovaj korak nije kozmetika. Ako ostavite sodu da se osuši na pločici, dobićete beli mat film koji morate opet skidati. Sve fuge u prosečnom kupatilu očistite za oko četrdeset pet minuta, nakon čega će sijati kao nove.

Greška broj jedan posle čišćenja fugi

Ne palite odmah ventilator. Fuga je upravo upila vlagu iz paste i treba joj pola sata da prirodno odda višak. Forsirano sušenje stvara mikropukotine, baš ono čega ste se rešili. Otvorite vrata kupatila i pustite vazduh sam da odradi posao.

I još jedna stvar koju vam niko ne kaže. Posle čišćenja, jednom nedeljno prođite suvom krpom po fugama oko tuša. Trideset sekundi rada, a sledeća generalka vam stiže tek za šest meseci.

