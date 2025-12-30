Simbol je bogatstva, sreće i velikog uspeha, ali ovaj cvet krije i jednu predivnu legendu!

Božićna zvezdaje svet koji je simbol uspeha, sreće i dobrog raspoloženja. Smatra se da privlači u kuću radost i ljubav.

Cvet po imenu Poinsettia, poznatiji kao Božićna zvezda, simbol je sreće, ali iza sebe krije staru legendu.

U Meksiku postoji verovanje kako je siromašna devojka Pepita bila veoma tužna jer nije imala novca da kupi poklon za tek rođenog Isusa.

Nju je bilo sramota da se praznih ruku pojavi to Badnje veče, pa ju je rođak utešio govoreći da nije važno šta donese ukoliko je poklon od srca.

Sirota devojka je ubrala korov koji je našla usput i od njega napravila buket. Dok ga je bojažljivo spuštala pored Isusa, cvet se magično pretvorio u biljku sa raskošnim, crvenim lišćem.

Svi su se našli u čudu.

Pored ove legende, cvet je svoje više poznato ime dobio 1825, po ambasadoru iz SAD-a koji je radio u južnom Meksiku. Kako je voleo da gaji cveće i posedovao nekoliko staklenika, svojim prijateljima je često ovu biljku slao za poklon, prenosi dnevno.rs.

Ovako se cvet rasprostranio i postao poznat širom američkog kontinenta.

Ovo cveće simbolizuje uspeh, dobro raspoloženje i najčešće se poklanja za vreme praznika kao simbol uspeha i sreće, a veruje se da ih treba poklanjati i osobama koje slave rođendan u decembru.

Božićna zvezda je biljka koja krasi domove svojom jarkom bojom od kraja novembra do kraja januara. Može i duže da vam cveta, ako je pažljivo negujete.

Simbol za sreću i ljubav

Višegodišnja sobna biljka koja je predivan ukras doma, najčešće se poklanja u ovom periodu. Kada je kupite, na putu do kuće je zaštitite od hladnoće, a kada dođete kući ne stavljajte je odmah pored izvora toplote, već na mesto gde će se navići na promenu temperature.

Božićna zvezda simbolizuje uspeh, sreću i dobro raspoloženje. Smatra se da privlači u kuću radost i ljubav. Cvet treba u vreme praznika držati blizu novogodišnje jelke jer će tako pojačati pozitivnu energiju u domu.

Kako da cveta

Prelepi cvet će cvetati više puta samo ako mu veštačkim putem skraćujete dan. Biljka se prekriva neprovidnom tkaninom ili kutijom, od podneva do narednog jutra, kada se to skloni sa nje. Ovaj proces se primenjuje 8 nedelja, nakon čega možete uživati u prelepom cvetu božićne zvezde.

