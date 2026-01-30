Sipajte ključalu vodu u veš mašinu i gledajte kako nestaje problem koji vas dugo muči – i to besplatno

Jedan minut i ključala voda rešavaju problem koji vas dugo muči. Otkrivamo viralni TikTok trik kako da očistite veš mašinu! (VIDEO)

Sipajte ključalu vodu u veš mašinu i gledajte kako nestaje problem koji vas dugo muči. Trik koji je zaludeo TikTok!

Veš mašina je jedan od onih aparata koji rade tiho, verno i svakodnevno, a skoro niko ne razmišlja da je i njoj povremeno potreban spa tretman. I onda vas jednog dana dočeka onaj težak, ustajali miris koji kao da izlazi iz celog kupatila. Ako se pribojavate da je vreme za servis, dobra vest je da postoji trik koji bukvalno rešava stvar za minut i to bez troška.

Sve je pokrenula TikTok korisnica pod imenom „theweescottycleaners“, žena koju prati više od 129.000 ljudi baš zbog ovakvih kućnih trikova. U kratkom videu objasnila je da neprijatan miris ne dolazi iz bubnja, nego iz creva koje vodi od fioke za deterdžent. Tu voda nikad nije vrela, pa se godinama taloži buđ i prljavština.

– Imamo jako staru veš mašinu i neprijatno miriše. Isprobala sam sve, ali jedan od najboljih saveta jeste korišćenje ključale vode, rekla je ona.

Suština je jednostavna. Uključite ketler, sačekate da provri, pa vruću vodu polako ulijete direktno u fioku deterdženta. Voda će proći kroz usko crevo, otopiti naslage, očistiti ga iznutra i povući smrad za sobom. Postupak se može ponoviti nekoliko puta i mnogi u komentarima tvrde da je efekat bukvalno trenutan.

Video je do sada skupio više od 1.200 lajkova i gomilu reakcija ljudi koji priznaju da nisu imali pojma odakle dolazi taj čuveni miris na ustajalo.

Gde se krije sva prljavština?

Ako želite da završite posao kako treba, stručnjaci podsećaju da čišćenje fioke ne sme da se preskače. Potopite je u toplu vodu sa malo deterdženta, dobro istrljajte i uklonite sve što se nakupilo u uglovima. To je jedan od najprljavijih delova cele mašine, iako ne izgleda tako.

Gumena brtva oko vrata je sledeća kritična tačka. Tu se kriju dlačice, ostaci praška i često plesan. Najbolje je da je prebrišete krpom natopljenom u rastvoru vode i sirćeta. Ako vidite crne tačkice, to je buđ i odmah je uklonite.

Bubanj takođe možete osvežiti tako što u njega sipate dve šolje belog sirćeta i malo sode bikarbone, pa pokrenete najduži topli program bez veša. Ovo uklanja kamenac i sve ono što se godinama taloži na zidu bubnja.

Ne zaboravite na filter. On ume da bude mali, odvratni kejč svega što upadne u mašinu. Pre čišćenja obavezno proverite uputstvo, jer neki modeli imaju specifičan sistem otvaranja.

Redovno održavanje nije samo fora da vam kupatilo lepo miriše. Time produžavate vek trajanja uređaja i izbegavate skuplje popravke. Par minuta pažnje ponekad rešava više nego što mislite.

