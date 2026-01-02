Sipajte ključalu vodu u veš mašinu i rešićete problem koji muči mnoge! (VIDEO)

Redovno održavanje veš mašine ne samo da sprečava neprijatne mirise, već i produžava njen vek trajanja. Obavezno uradite „generalku“.

U vremenu kada nam veš mašine olakšavaju svakodnevni život, mnogi zaboravljaju da i one same povremeno zahtevaju čišćenje.

Ako se zanemare, u uređaju se mogu nakupiti plesan i neprijatni mirisi koji brzo ispune ceo dom. Upravo zato je jedan jednostavan trik privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Popularna korisnica TikToka, koja se predstavlja kao „theweescottycleaners“ i ima više od 129.000 pratilaca, otkrila je kako se rešiti neprijatnih mirisa iz veš mašine – bez ikakvih troškova i bez ribanja.

U kratkom videu objasnila je da je za rešenje potrebno samo nekoliko sekundi i malo ključale vode.

„Imamo jako staru veš mašinu i neprijatno miriše. Isprobala sam sve, ali jedan od najboljih saveta koje mogu dati jeste korišćenje ključale vode“, poručila je.

Dodala je da je ključ u crevu koje vodi od fioke za deterdžent prema bubnju, a koje inače dolazi u dodir isključivo sa hladnom vodom.

„Ona će proći kroz crevo“

„Ako u fioku ulijete ključalu vodu, ona će proći kroz crevo, temeljno ga očistiti i ukloniti izvor neugodnog mirisa. Ponovite postupak nekoliko puta i problem će nestati“, objasnila je.

Nakon što je trik podeljen, video je prikupio više od 1.200 lajkova i brojne komentare, a mnogi pratioci priznali su da nisu imali pojma da se neprijatni mirisi mogu rešiti tako jednostavno.

Osim ovog praktičnog saveta, stručnjaci podsećaju da bi se veš mašini trebalo redovno posvetiti temeljno čišćenje.

Fioku za deterdžent treba izvaditi, potopiti u toploj sapunici i dobro istrljati kako bi se uklonili ostaci deterdženta i omekšivača, a zatim je isprati i osušiti

Gumena brtva skriva prljavštinu

Gumena brtva na vratima često skriva nakupine prljavštine, pa je treba prebrišu krpom namočenom u rastvor vode i sirćeta, i proveriti ima li skrivenih dlačica ili plesni.

Bubanj se može osvežiti tako što se u njega uliju dve šolje belog sirćeta i pospe malo sode bikarbone. Nakon toga se pokrene najduži i najtopliji program bez veša.

Filter veš mašine takođe zahteva povremeno čišćenje, ali pre toga valja proveriti uputstvo proizvođača.

Stručnjaci naglašavaju da redovno održavanje ne samo da sprečava neprijatne mirise, već i produžava vek trajanja veš mašine. Svakako isplati uložiti nekoliko minuta u njenu povremenu „generalku“.

