Sipajte ovo u odvod i zaboravite na smrad i zapušenja: Jeftin trik koji svaka domaćica mora da zna!

Sipajte ovo u odvod uveče i ujutru gotovo. Bez majstora, bez hemije iz prodavnice.

Šaka krupne soli, pola čaše sirćeta i ključala voda – to je sve što vam treba. Sipajte ovo u odvod večeras i ujutru zaboravite na onaj mučni, kiselkasti smrad koji vas „dočeka“ čim zakoračite u kuhinju. Bez majstora, bez hemikalija sa onim strašnim oznakama na flaši i bez 1.500 dinara bačenih na agresivna sredstva koja često smrde gore od samog začepljenja.

Ipak, pravimo jednu ogromnu grešku. Većina nas čeka da voda bukvalno stane u sudoperi, pa tek onda kreće u akciju. Tada je za ovaj „kućni trik“ često prekasno, jer se masnoća u sifonu već pretvorila u tvrd sloj debeo kao prst. Ne čekajte da voda prestane da otiče, delujte na vreme i zaboravite na probleme.

Zašto baš odvod u kuhinji smrdi prvi

U malim stanovima sifon ispod sudopere radi „prekovremeno“. Tu završi sve – od ostataka ručka i masti od pohovanja, do taloga kafe i komadića luka. Topla voda možda na trenutak otopi masnoću, ali čim se ona ohladi u cevi, lepi se za zidove poput cementa. Posle samo nedelju dana, eto vama „male fabrike bakterija“ na svega pola metra od šerpe u kojoj kuvate.

Sasvim je druga priča u kupatilu. Tamo glavni neprijatelj nisu ostaci hrane, već kosa i sapunica koji prave čep, pa tu ovaj trik primenjujemo malo drugačije. O tome, ipak, čitajte u nastavku.

Trik za odvod koji košta manje od kafe u gradu

Evo redosleda koji stvarno radi, jer redosled je sve. Ako prvo sipate sirće pa onda sodu, dobićete polovičan efekat i belu penu po radnoj ploči.

Sipajte 3 supene kašike krupne soli direktno u odvod

Dodajte 3 kašike sode bikarbone preko soli

Polako prelijte sa 200 ml belog sirćeta, sačekajte 10 minuta

Isperite sa litrom ključale vode, ali ne iz čajnika ako imate plastične cevi, već iz šerpe na 80 stepeni

Kombinacija šuška, penuša i topi mast iznutra. So deluje kao blagi abraziv, soda razgrađuje masne naslage, a sirće otpušta neutrališući miris. Cela operacija traje koliko i jedna epizoda serije.

Kada ovo NE smete da uradite

Ako ste pre dva sata sipali sredstvo na bazi natrijum-hidroksida (one zelene ili plave tečnosti iz prodavnice), nemojte odmah dodavati sirće. Reakcija može da ošteti gumene zaptivke u sifonu i da vam pukne spoj ispod sudopere. Sačekajte bar 24 sata i temeljno isperite cev.

Drugi slučaj. Ako vam je odvod već potpuno začepljen i voda uopšte ne prolazi, ovaj trik neće pomoći. Tu morate prvo mehanički, sajlom ili rastavljanjem sifona. Soda i sirće rade na održavanju, ne na čudima.

Koliko često treba sipati ovaj domaći trik za odvod

Jednom nedeljno, uveče, pre spavanja. Cev tako ostaje osam sati u miru i smesa stigne da odradi posao do kraja. Ako u kući živi više od troje ljudi ili često pržite, idite na dva puta nedeljno.

Šta sa odvodom u kupatilu

Tu glavni problem nije mast, već kosa zalepljena za unutrašnjost cevi. Pre sode i sirćeta, izvucite vidljiv čep pincetom ili savijenom žicom. Tek onda ide ista smesa, samo bez soli, jer abraziv nije potreban. Vrlo topla voda na kraju je obavezna, inače sve ostaje da se taloži dole.

Ovaj jeftin trik za odvod radi i u starim zgradama sa olovnim cevima i u novogradnji sa PVC instalacijama. Bitno je samo da ne preterujete sa temperaturom vode pri ispiranju kod plastike.

Koja je najbolja smesa da sipate u odvod protiv smrada

So, soda bikarbona i beli alkoholni sirće u odnosu 1:1:2, prelivene sa litrom vrele vode posle 10 minuta. To je domaća formula koja rastvara mast, neutrališe miris i košta manje od 80 dinara po tretmanu.

Da li smem soda bikarbonu i sirće u septičku jamu

Smete, sipajte ovo u odvod, jer količine iz ovog trika su premale da poremete bakterije u septičkoj jami. Problem prave samo jaka hemijska sredstva

Šta ako i posle ovoga odvod smrdi

Verovatno je problem u sifonu koji je suv ili u ventilaciji vertikale. Pustite vodu da napuni sifon i sačekajte dan

Mogu li umesto belog sirćeta jabukovo

Možete, ali je belo sirće jače i jeftinije. Jabukovo ostavlja blagi miris koji nekima više prija u kuhinji

