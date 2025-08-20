Sipajte samo jednu kap ovog sastojka uz ivicu saksije, muškatle će raskošno cvetati sve do kasne jeseni

Danas sigurno nema kuće koja na svom balkonu ili terasi ovih dana nije rasporedila saksije sa svežim cvećem.

Saksije sa najlepši su ukras svake bašte ili balkona, tokom leta, a da li ste znali da neko cveće može da cveta do kasne jeseni? Postoji način da vam to i uspe.

Ukoliko biljka nema dovoljno joda, razvijaće se usporeno i biti podložnija bolestima. Takođe, jod u biljkama reguliše protok vode i razmenu kiseonika i čini ih otpornijim. Kod biljaka koje cvetaju produžava vreme cvetanja, ali ga možete koristiti i kod drugih biljaka, kao i za zalivanje povrća u bašti.

Takođe, muškatle je do jeseni dobro dva puta mesečno zalivati vodom u kojoj se nalazi prihrana za biljke na bazi fosfora, i to je dobro za podsticanje cvetanja.

Obezbediti cveću dovoljno joda veoma je lako – stavite kap farmaceutskog joda u litar vode, a potom sipajte 50 ml te vode s jodom uz unutrašnje ivice svake saksije. Pazite da ne preterate jer možete da oštetite koren i pripazite da ga ne koristite sa proizvodima za biljke u kojima već ima joda jer će doza biti prevelika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com