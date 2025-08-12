Sipajte svega 50 grama ovog praha u WC šolju i zaboravite na mukotrpno ribanje, blistaće kao nova

Čišćenje WC šolje nikada nije bilo lakše

Nije lako ukloniti tvrdokorne mrlje, a često ni jaka hemijska sredstva ne pomažu, a mogu čak izazvati alergijske reakcije ako se ne koriste pažljivo.

Međutim, postoji jeftin i ekološki prihvatljiv način za čišćenje wc šolje koji je potpuno siguran za okolinu. Najbolje od svega, nije potrebno trljanje, samo ostavite da voda obavi svoj posao.

Mama Loren iz Australije podelila je na društvenim mrežama kućni trik kako da se lako oslobodite i najtvrdokornijih mrlja i kamenca u wc šolji, a da ne koristite hemijska sredstva i da ne trpite naporno trljanje.

– Kao i većina ljudi, i ja ne volim da čistim wc šolju. Ali, s obzirom na to da imam decu, moram da brinem o higijeni kupatila, posebno wc šolje. Umesto napornog trljanja i trošenja novca na skupe hemijske proizvode koji su mi ranije pekli oči, otkrila sam jeftin i neverovatan način da lako očistim wc šolju, napisala je ona.

Kako je Loren objasnila, koristi limunsku kiselinu za čišćenje, koja lako skida kamenac i najtvrdokornije mrlje.

Uveče pre spavanja, jednostavno sipam 50 grama limunske kiseline u wc šolju, pazim da pokrijem kamenac i mrlje. Zatvorim poklopac i ostavim preko noći. Ujutro samo pustim vodu i sve naslage se lako isperu. Važno je samo da dok limunska kiselina deluje, niko ne koristi wc šolju. Zato ja to radim noću dok svi spavaju, poručila je.

Prema njenim rečima, nakon ovog tretmana, vaša wc šolja će zasjati kao nova.

