Sipala je kašičicu ovog začina u saksije: Trik od 10 dinara koji provereno tera mrave i mušice iz zemlje

Cimet protiv mušica košta deset dinara, a posao završi za nekoliko dana. Posolite njime površinu zemlje i zaboravite na rojeve oko saksija.

Cimet protiv mušica radi tiho, bez štetnih sprejova i bez mirisa hemije po stanu, a kesica košta manje od obične žvake. Samo jedna kašičica ovog začina po površini zemlje, i oblak sitnih štetočina iznad fikusa nestaje za nekoliko dana.

Tokom toplih dana, kada u prostorijama postane toplo i vlažno, ove dosadne zemljane mušice množe se brže nego što stignete da ih primetite.

Zašto baš cimet, a ne neki skuplji preparat

Mušice koje lete oko vaših biljaka ne dolaze sa ulice. One se legu u gornjem, vlažnom sloju zemlje koji se najduže zadržava posle zalivanja.

Cimet ima snažno prirodno protivgljivično dejstvo koje uspešno isušuje taj kritični sloj, pa larve u sekundi ostaju bez hrane i vlage.

Pored toga, tanki praškasti sloj na površini deluje kao neprobojna barijera kroz koju odrasle mušice više ne mogu da priđu zemlji i polože nova jaja.

Kako da cimet protiv mušica zaista proradi?

Sačekajte da se površina zemlje prosuši. Pospite ravnomerno oko pola kašičice po manjoj saksiji (za velike slobodno uzmite celu kašičicu), baš onako kako biste lagano posuli palačinku.

Nemojte zalivati biljku odozgo naredna dva dana, već sipajte vodu isključivo u tacnu ispod. Tako će zaštitni sloj ostati na mestu i odraditi svoj posao.

Postupak ponovite posle svakog jačeg zalivanja, otprilike jednom nedeljno. Tu većina ljudi napravi grešku: pospe cimet jednom, zalije ga već sutradan i zaključi da metoda ne radi. Trik je u tome da gornji sloj ostane suv dovoljno dugo da se potpuno prekine ciklus razmnožavanja štetočina.

Mravi marširaju ka saksiji? Isti začin ih zaustavlja

Mravi se kreću i orijentišu pomoću mirisnih tragova koje ostavljaju jedni drugima. Jak i oštar miris cimeta u sekundi im poremeti tu stazu, pa kolona koja je krenula ka saksiji na terasi momentalno gubi pravac.

Dovoljno je da pospete tanku liniju cimeta uz samu ivicu saksije ili na mesto odakle mravi dolaze. Ako su se već ulogorili unutar same zemlje, blago promešajte kašičicu ovog začina sa gornjim slojem supstrata i problem je rešen.

Da li cimet šteti samoj biljci

Ne, u malim količinama cimet ne škodi sobnom cveću. Pola kašičice po saksiji je sasvim dovoljno i bezbedno za zelen list, korenje i zemlju.

Šta da uradite ako mušica ima previše

Kad je rojenje već odmaklo, sam cimet nije dovoljan. Pustite da se zemlja dobro prosuši između dva zalivanja, jer suva zemlja larvama ubije apetit brže od bilo čega. Pored saksije postavite čašicu jabukovog sirćeta sa kapljicom deterdženta za sudove, to pohvata odrasle mušice. Tek onda cimet u saksiji zatvara priču i sprečava novi naraštaj.

Najveći problem leti nisu mušice, nego navika prekomernog zalivanja. Po vrućini se čini da biljka stalno žeđa, pa je polivamo svaki dan. Stalno mokar gornji sloj je raj za larve. Probajte prst da zabodete dva centimetra u zemlju, ako je vlažno, sačekajte još jedan dan.

Koliko dugo cimet drži mušice podalje

Efekat traje dok je sloj suv, obično pet do sedam dana. Posle jačeg zalivanja pospite novu kašičicu i zadržaćete saksiju čistom.

Da li može običan cimet iz prodavnice

Može, mleveni cimet iz svake prodavnice radi posao. Skuplji cejlonski cimet nije neophodan za saksije, jeftina kesica je sasvim dovoljna.

A vi, koji kućni trik koristite kad vam rojevi mušica krenu oko saksija, cimet, sirće ili nešto što je radila baba?

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