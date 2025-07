Sirće i soda samo pogoršavaju stvar: Ovo je jedini način da otčepite odvod

Zaboravite na sirće i sodu – evo kako zaista rešiti problem brzo!

Iako je čišćenje sirćetom i sodom bikarbonom postalo veoma popularno poslednjih godina, možda ćete da se iznenadite kad čujete da ova kombinacija, kada je u pitanju vaš odvod, može da nanese više štete nego koristi.

Bez obzira na to da li odčepljujete sudoperu, lavabo ili odvod od kade, iako je sirće uvek odličan dezodorans za osvežavanje vodovoda (povremeno), njegova stalna upotreba može da oslabi integritet vaših cevi.

Evo i zašto, kako navodi Home & Gardens.

1. Smesa nije dovoljno jaka da probije

Sirće i soda bikarbona kada se pomešaju, formiraju snažnu penušavu hemijsku reakciju. Međutim, ovaj efekat često nije dovoljno jak da zapravo razbije čvrsta začepljenja koja uzrokuju sporo odvodnjavanje sudopera i kada.

Iako je sirće samo po sebi dobro za svakodnevno čišćenje, definitivno nije dovoljno jako da se uhvati u koštac sa ozbiljnim česticama hrane i rastom mikroba u kuhinjskom odvodu. Mnogo je efikasnije koristiti neka hemijska sredstva za čišćenje odvoda ako imate taj problem.

2. Može da ošteti gumene zaptivke

Iako se sirće smatra blagim sredstvom za čišćenje, vredi zapamtiti da je to još uvek kiselina i da može vremenom da istroši gumene zaptivke na vašim cevima. Posebno kada se kombinuje i reaguje sa sodom bikarbonom.

Kao što nikada ne bi trebalo da sipate so u odvod, da biste izbegli štetu, izbegavanje kombinovanja sode bikarbone i sirćeta može da spreči curenje i druga oštećenja koja se dešavaju u kuhinju tokom vremena.

3. Dovodi do oštenjena cevovoda

Nisu samo gumeni zaptivci ti o kojima morate da razmišljate kada deblokirate odvode. Sirće i soda bikarbona takođe mogu da oštetite cevovode, posebno stare cevi koje nisu zamenjene nekoliko godina. Neke, posebno starije kuće, još imaju metalne cevi, a upotreba kiselih rastvora, poput sirćeta, može da ubrza njihovu koroziju.

To dovodi do oslabljenog integriteta cevi i potencijalnih lomova ili curenja. Istu reakciju izaziva i so, koja doprinosi korozije čime skraćujete vek vaše vodovodne infrastrukture.

Koja je alternativa?

Ako stavite previše sode bikarbone u začepljen odvod, ona može da se smesti na začepljenju i da postane čvrsta masa što će pogoršati blokadu cevi i još više otežati otčepljenje. Umesto toga, razmislite o korišćenju komercijalnog sredstva za čišćenje odvoda, koji su dizajnirani da pomogne u razbijanju masnoća i dlaka.

Razmislite i o korišćenju klipa ili sajle za fizičko uklanjanje začepljenja. Sredstva za čišćenje na bazi enzima su takođe nežna prema cevima i efikasna u razbijanju organske materije.

Ali iznad svega, najefikasnije je da sprečite začepljenja na prvom mestu. Zato razmislite o tome da koristite rešetke koje će da uhvate dlake i ostale nečistoće pre nego što uđu u cevi i redovno ispirajte odvode toplom vodom, jer to pomaže u sprečavanju nagomilavanja ostataka i, najvažnije, izbegavajte izlivanje bilo kakvih masnoća u vaš odvod.

