Sivi tragovi na posuđu nisu ogrebotine: jedan sastojak iz kuhinje vraća tanjirima sjaj kao da ste ih juče kupili

Sivi tragovi na posuđu nisu trajno oštećenje, već metalne naslage. Skinite ih jednim sastojkom iz kuhinje i vratite tanjirima sjaj danas.

Sivi tragovi na posuđu koji vas izluđuju verovatno nisu nikakvo oštećenje. To su sitne metalne čestice koje viljuška i nož ostave na glazuri tokom svakodnevnog jela. Najveći broj ljudi baci savršeno dobar tanjir misleći da je zauvek izgreban. A trik koji ga vraća u život već stoji u vašem kuhinjskom ormariću.

Jedan sastojak skida ono što deterdžent ne može

Soda bikarbona radi posao za koji ste mislili da treba poseban preparat. Pomešajte nekoliko kašika sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na sive linije i protrljajte mekim sunđerom ili krpom. Sačekajte par minuta, pa isperite toplom vodom. Tanjir izlazi čist, bez sivila.

Za tvrdokornije metalne naslage na tanjirima dodajte nekoliko kapi alkoholnog sirćeta na pastu. Smesa će se zapeniti. Kada se pena slegne, lagano protrljajte površinu i isperite.

Šta su zapravo sivi tragovi na posuđu?

To nisu klasične ogrebotine, već tanak sloj metala koji pribor ostavlja na glazuri pri svakom kontaktu. Najvidljiviji su na svetlom porcelanu i keramici. Pojava je potpuno normalna i ne govori ništa loše o kvalitetu vašeg posuđa.

Pasta za zube i magični sunđer kao rezerva

Ako vam soda nije pri ruci, posegnite za pastom za zube bez gela. Njena blaga abrazivnost pomaže da se tragovi na porcelanu oslobode. Nanesite je na zahvaćeno mesto, protrljajte krpom, pa dobro isperite.

Za upornije slučajeve dobro dođe melaminski sunđer, onaj koji mnogi zovu magični. Navlažite ga i nežno pređite preko tragova. Bez pritiska, bez grebanja. Ako sivilo ostane i posle svega, glazura je verovatno stvarno oštećena, a to se ne da popraviti.

Kako da sprečite nove sive tragove pribora

Potpuno ih izbeći ne možete, ali možete ih usporiti. Nekoliko navika pravi razliku:

Ne secite hranu nožem direktno po tanjiru kad god to možete izbeći

Pri ručnom pranju zaobiđite grube metalne žice i jaka abrazivna sredstva

Očistite sivilo na svakih nekoliko meseci, pre nego što se nakupi

Najgora greška je ribanje čeličnom žicom. Ona skida metal, ali zauvek izgrebe glazuru ispod njega. Tada zaista pravite trajnu štetu, a ne čistite je.

Redovno uklanjanje sivih mrlja drži posuđe urednim i produžava mu sjaj. Bez novog seta, bez gomile preparata. Samo jedna kesica koju ionako koristite za kolače.

Koliko ste samo puta poželeli da bacite tanjir koji se zapravo dao spasti za dva minuta? Napišite u komentarima koji vam je trik najbolje upalio.

Da li sivi tragovi na tanjirima mogu da naškode zdravlju?

Ne. To su sitne metalne čestice s pribora i lako se uklanjaju običnim čišćenjem, ne predstavljaju opasnost pri jelu.

Kako ukloniti tragove pribora sa belog porcelana?

Nanesite pastu od sode bikarbone i vode, protrljajte mekom krpom i isperite toplom vodom. Za upornije tragove dodajte malo sirćeta.

Da li soda bikarbona oštećuje glazuru?

Ne ako trljate nežno mekim sunđerom. Glazuru oštećuju samo grube metalne žice i jaka abrazivna sredstva.

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