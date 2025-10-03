Sjajan trik koji će vas oduševiti: Proverite ispravnost daljinskog upravljača mobilnim telefonom

Daljinski upravljač je jedna od omiljenih igračaka za odrasle.

Kada se on pokvari nastaje haos. Kupovina novog upravljača vam je jedina opcija koja vam pada na pamet. Međutim, postoji jedna stvar koju morate uraditi pre kupovine novog daljinskog upravljača, a to je da proverite njegovu ispravnost.

Kako proveriti ispravnost i šta vam je potrebno?

Ništa posebno, tačnije, potrebno vam je nešto što, naravno, ima svaka osoba – mobilni telefon ili pametni telefon i laptop.

Bilo koji od gore navedenih uređaja će biti od koristi za ovaj trik. Stvar je u tome što digitalni uređaji koje koristimo u svakodnevnom životu imaju ugrađenu kameru, pomoću koje možete proveriti. Možete koristiti i zasebnu digitalnu kameru ako je imate.

Daljinski upravljač je predajnik koji prenosi informacije na uređaj pomoću infracrvenih impulsa. Ako ovi impulsi prestanu da izlaze, onda, na primer, uređaj neće menjati kanale na TV-u, piše Ibuilder.

Nemoguće je utvrditi prisustvo infracrvenog signala ljudskim okom, ali digitalni uređaji to mogu.

Proces verifikacije se sastoji od nekoliko faza.

Uzmite mobilni telefon i uključite kameru na njemu.

Prinesite daljinski upravljač uključenoj kameri. Usmerite kameru telefona na infracrvenu LED diodu, koja se nalazi na vrhu kod većine modela daljinskih upravljača.

Pritisnite jedno od dugmadi na daljinskom upravljaču – i pažljivo pratite šta kamera prikazuje na ekranu telefona.

Kada pritisnete bilo koje dugme, daljinski upravljač treba da emituje infracrveni signal koji se može pratiti na telefonu.

Na početku testa ne zaboravite da ubacite nove baterije u daljinski upravljač – bez njih on neće emitovati infracrveni signal, isto se dešava ako su mrtve.

Tokom testiranja performansi daljinskog upravljača mogu se pojaviti različite situacije

Uređaj će emitovati infracrveni signal, koji će se pojaviti na ekranu pametnog telefona kao ljubičasto svetlo. To znači da je daljinski upravljač potpuno fiksiran. Ako se ljubičasti signal ugasi nakon nekoliko klikova na dugme, potrebno je samo da postavite nove baterije.

Ako kamera telefona ne hvata nikakav signal sa daljinskog upravljača, najverovatnije je problem u samom daljinskom upravljaču. Ovo je prilično složen uređaj, unutar kojeg se nalazi mnogo različitih elemenata i jedinjenja. U ovom slučaju, bolje je kontaktirati specijaliste koji će pregledati uređaj i moći da utvrdi njegov kvar.

Ali činjenica je da će u većini slučajeva popravka starog daljinskog upravljača koštati više od kupovine novog. Verovatno najbolje, ako vaš stari daljinski upravljač ne radi, kupite novi uređaj i dobre nove baterije.

Postoji još jedan mogući problem na koji se može naići tokom provere. Ako utvrdite da daljinski uređaj radi, ali se ne može kontrolisati, onda je problem u samim kućnim aparatima. Možda je TV prestao da prima signal sa daljinskog upravljača, jer bi prijemnik signala mogao da se ošteti.

Pre nego što se uspaničite, pokušajte da izvršite nekoliko radnji na TV-u, pritiskom na tastere za kontrolu i kanale, kod starijih modela oni su na prednjoj ploči, u novijim – na zadnjoj strani.

