Skandinavci ovako čiste kuće, pa im uvek izgledaju kao da su nove: Sve završe za 15 minuta!

Da ne biste čistili kuću ceo dan i usput propustili i drugo važno, Skandinavaci tvrde da je dobra ideja da spojite nekoliko obaveza

Skandinavski način života kopiraju mnogi jer se bazira na jednostavnosti i udobnosti. A da ne bismo postali rob sređivanja i celodnevnog ribanja, tu su korisni trikovi iz ovih severnih zemalja koje možemo da primenimo.

Nekoliko radnji istovremeno

Da ne biste čistili kuću ceo dan i usput propustili i drugo važno, dobra ideja je da spojite nekoliko obaveza. Na primer, možete da, dok čekate da se supa skuva, obrišite kuhinjske površine, da peglate dok gledate omiljenu TV seriju, da obrišete prašinu, ispraznite mašinu za pranje posuđa ili složite odeću dok razgovarate telefonom.

Nema tepiha od zida do zida

U Švedskoj je nepisano pravilo da je tepih od zida do zida zabranjen, pišu na sajtu Bright Side.

Smatraju da ti veliki itisoni nisu higijensii i zato se Skandinavci odlučuju za drvene podove koje samo ponegde prekrivaju prostirkama. Njih je mnogo lakše oprati i provetriti.

Bez suvišnih stvari

U većini skandinavskih stanova gotovo da nema ugradnih plakara, ormara ili polica. Međutim, Skandinavci su skloni minimalističkim rešenjima i pokušavaju unapred da planiraju mesta za odlaganje i ne gomilaju ono što im ne treba. Tako imaju manje površina na kojima se može skupljati nečistoća i prašina, prenosi nova.rs.

Pritom, život će postati prijatniji i ugodniji ako se oslobodite dela stvari, posebno onih koje vam ne trebaju. Nered je bespotreban izvor frustracije i bacanje svega onoga što vam ne treba – to je popularan moto u Skandinaviji.

Iznošenje jastuka napolje

Poput naših baka ranije, Skandinavci redovno na suncu provetravaju pokrivače i jastuke. Tako uz skoro nimalo truda sunce za vas odradi posao i makar delom ubije nečistoće. Naravno, po potrebi jastuke i prekrivače operite u veš-mašini.

Malo sredstava za čišćenje

Ako čistite stan na svakih nekoliko nedelja, trebaće vam razna sredstva za čišćenje kako biste se oslobodili sve nakupljene prljavštine i prašine. Međutim, Skandinavci su navikli da pomalo, a često čiste kuću i trude se da izbegnu da se ona dosta zaprlja. Pritom, u tom slučaju vam i neće trebati mnogo sredstava za čišćenje, već uglavnom vlažna i suva krpa od mikrovlakana. Dodatna sredstva za čišćenje koriste samo kada je to potrebno, na primer, kada treba da očiste rernu ili ribaju pod.

Sve belo

Bela boja po pravilu nije najpopularnija kada su u pitanju peškiri i prostirke. Mnogi odbijaju da kupuju stvari u toj boji jer se brzo prljaju. Ali zapravo tamni predmeti se prljaju jednako brzo, samo se prljavština na njima ne vidi toliko. Skandinavski stil karakteriše veliki broj belih stvari: peškiri, tepisi i posteljina. Stanovnici ovih zemalja radije vide mrlje i odmah ih operu, umesto da koriste raznobojne peškire. A da bi bela boja duže ostala bela, stvari obavezno otkuvavaju u mašini.

Spavaća soba ne mora da bude tip-top

Skandinavci pronalaze udobnost u nesavršenosti. Mnogi ljudi su navikli da peglaju čaršave i jastučnice, svakodnevno zatežu krevet i postavljaju jastuke na svoje mesto. Za ljude iz Norveške, Danske i Švedske to je previše jer više vole zgužvanu posteljinu i nasumično razbacane jastuke nego da troše vreme na sređivanje spavaće sobe.

