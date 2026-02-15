Skida mrlje, ali pravi skupu štetu: 5 stvari koje nikada ne čistite sodom bikarbonom – uništićete ih zauvek

Čišćenje sodom bikarbonom pravi nepopravljivu štetu na ovih 5 stvari. Saznajte zašto aluminijum menja boju i šta nikako ne smete ribati.

Čišćenje sodom bikarbonom – 5 stvari koje ćete njome uništi zauvek

Mislite da je soda bikarbona „lek za sve“? I ja sam tako mislio dok nisam nepovratno uništio slavinu od 200 evra. Svi je hvale kao čudo iz kuhinje, ali istina je surova: soda je abrazivna so koja bukvalno „jede“ određene materijale. Ako je nanesete na pogrešno mesto, nema tog poliranja koje će vratiti stari sjaj.

Videla sam desetine ljudi koji su upropastili kuhinje pokušavajući da budu „ekološki osvešćeni“. Neke greške se plaćaju novim nameštajem.

Da li čišćenje sodom bikarbonom šteti kućnim aparatima?

Čišćenje sodom bikarbonom nanosi trajnu štetu aparatima sa zaštitnim premazima, aluminijumskim delovima i ekranima. Soda reaguje sa metalima izazivajući oksidaciju (tamnjenje), dok njena kristalna struktura pravi mikro-ogrebotine na mekim površinama, čime se trajno gubi fabrički sjaj i glatkoća materijala.

1. Aluminijum – Instant recept za sivilo

Ako stavite sodu na aluminijumsku šerpu ili delove aspiratora, desiće se hemijska reakcija. Aluminijum će oksidirati i postati tamno siv ili crn. To nije prljavština koju možete da isperete – to je trajna promena same strukture metala.

2. Mermer i granit: Ne popravlja se!

Ljudima se stalno dešava da pokušaju da skinu fleku sa mermerne radne ploče sodom. Fora je u tome što je mermer mekši nego što mislite. Soda će „izgristi“ zaštitni sloj (sealant) i ostaviti mutnu mrlju koja se vidi iz svakog ugla. Kad mermer postane hrapav, svaka sledeća kafa će ostaviti još goru fleku.

3. Staklo i ogledala (Zaboravite na ovo)

Soda je sjajna za ribanje zagorelog tiganja, ali na staklu ona deluje kao najfinija šmirgla. Možda nećete videti brazde odmah, ali s vremenom će staklo postati „mlečno“. Posebno čuvajte:

Okvire naočara.

Ekrane telefona (skida oleofobni premaz).

Pozlaćene ivice ogledala.

4. Drvo sa visokim sjajem

Drvo je porozno. Ako utrljate sodu u drveni sto, ona može da prodre ispod laka. Rezultat? Beličaste fleke koje izgledaju kao da je drvo „povuklo vlagu“. Drvo voli ulja i vosak, a soda ih agresivno isušuje.

5. Pozlata i srebro (Antique komadi)

Ako imate escajg sa pozlatom, soda će ga oguliti brže od bilo koje hemije. Kod srebra, soda je previše agresivna. Skida čak i onu finu patinu u duborezima koja predmetu daje vrednost. Posle sode, staro srebro izgleda kao jeftina plastika.

Pitanja koja nam najčešće postavljate

1. Mogu li sodu bikarbonu koristiti za čišćenje rerne?

Možete, jer je unutrašnjost rerne obično od čvrstog emajla. Ali, strogo izbegavajte da smesa sode dodirne staklo na vratima rerne ili aluminijumske delove ventilatora, jer će ih matirati.

2. Da li soda bikarbona oštećuje keramiku?

Na kvalitetnoj keramici i pločicama je bezbedna, ali pazite na fuge. Ako su fuge stare i krhke, soda u kombinaciji sa sirćetom može da ih dodatno oslabi i dovede do krunjenja.

3. Šta da radim ako sam već potamnio aluminijum sodom?

Pokušajte sa kiselim sredstvom poput limunovog soka ili sirćeta. Kiselina nekada može da ublaži oksidaciju, ali ako je prodrela duboko, metal će ostati trajno matiran.

Koju ste najskuplju stvar u kući „ubili“ pokušavajući da je očistite nečim prirodnim? Podelite sa nama svoje promašaje u komentarima – možda nekome spasite kuhinju danas!

