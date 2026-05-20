Kamenac nestaje za 15 minuta: 2 kašike ovog jeftinog sastojka skidaju sve naslage

Bele ljuspice oko grlića kuvala nisu prljavština, nego mineralni betoniran sloj. Limuntus skida sve naslage za 15 minuta, bez ribanja i bez mirisa sirćeta po celoj kuhinji.

Kamenac je čest problem u kuvalima za vodu, naročito oko izlivnog grlića, gde se naslage minerala lako previde. Pojavljuje se kao bele ljuspice ili kredasti sloj i kvari ukus čaja, a kuvalo počinje sporije da radi.

Rešenje već imate u kuhinjskom ormariću i ne košta gotovo ništa.

Limunska kiselina, narodski limuntus, prirodno se nalazi u citrusnom voću i godinama se hvali kao brz način da se ukloni tvrdokoran kamenac.

Razgrađuje mineralne tragove koji nastaju kuvanjem vode iz slavine sa visokim sadržajem kalcijuma i magnezijuma, što je situacija u većini srpskih domova.

Kako limuntus skida sve naslage iz kuvala

Kada limuntus padne u vrelu vodu, kreće hemijska reakcija. Naslage se raspadaju u sitne čestice koje voda jednostavno odnese. Za razliku od sirćeta, nema oštar miris i ne nagriza metalne ni plastične delove kuvala.

Majstori za kuhinju i kupatilo upozoravaju da je grlić mesto koje se najčešće preskoči pri čišćenju, a baš tu se naslage skupljaju najbrže.

Ako živite u području sa tvrdom vodom, taj kredasti sloj utiče i na ukus napitka i na rad uređaja.

Trik koji radi za 15 minuta

Postupak je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ste do sada gubili vreme na specijalna sredstva.

Prokuvajte čistu vodu u kuvalu i isključite ga sa struje

Dodajte jednu do dve kašike limuntusa u vrelu vodu

Ostavite da deluje 15 do 20 minuta, bez mućkanja

Grlić nežno protrljajte mekom četkom ili starom četkicom za zube

Prospite vodu, isperite kuvalo i prokuvajte svežu vodu jednom ili dvaput

Tih nekoliko minuta čekanja je ceo trik. Ako sipate limuntus i odmah krenete da prosipate, niste mu dali vremena da odradi posao.

Koliko često ponoviti ovaj tretman

Iskusne domaćice kažu da je jednom mesečno sasvim dovoljno da se spreči novo nakupljanje.

Ako vidite bele tragove na slavinama, sudoperi ili na čašama posle pranja, to je znak da voda u vašem kraju ima dosta minerala i da možete da ubrzate ritam na svake tri nedelje.

Gde još limuntus rešava istu muku

Kada vidite koliko brzo skida naslage u kuvalu, prirodno je da ga isprobate i drugde.

Radi i na aparatu za kafu, peglama sa parom, tuš ružama i staklenim vratima tuš kabine. Doziranje je slično, samo prilagodite količinu vode veličini uređaja.

Jedno upozorenje: izbegavajte limuntus na mermernim i prirodno kamenim površinama. Kiselina nagriza taj tip kamena i ostavlja matne mrlje koje se kasnije teško vraćaju u prvobitno stanje

