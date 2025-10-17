Skinite žute fleke sa odeće za samo 10 minuta: Biće blistava poput snega, lako je a sve već imate kod kuće

Ružno izgledaju a i neprijatno mirišu – evo kako možete brzo i lako da ih se otarasite.

Žute mrlje od znoja su rezultat hemijske reakcije između znoja, antiperspiranta i deterdženta.

Postoji mnogo različitih trikova na koje možete vratiti svojoj odeći prvobitnu boju.

Sirće

Belo sirće je jedan od najčešćih alata za čišćenje koji možete imati pri ruci, posebno ako često pravite sopstvena prirodna rešenja za čišćenje. Zahvaljujući njegovoj kiselosti i sposobnosti da ubije neke bakterije koristi se u borbi protiv fleka i za dezinfekciju.

Da biste uklonili mrlje od znoja, nanesite belo sirće na zahvaćena područja. Ostavite da odstoji nekoliko minuta ili dok ne primetitie da je mrlja posvetlela, a zatim operite odevni predmet na uobičajeni način.

Soda bikarbona

Zrnasta tekstura sode bikarbone mogu da pomognu u uklanjanju prljavštine, a njena osnovna formula pruža neke moćne prednosti u borbi protiv mrlja. U većini recepata za čišćenje koji uključuju sodu bikarbonu, ona se meša u pastu s vodom ili drugim uobičajenim sastojkom za čišćenje kao što je hidrogen peroksid. Čišćenje mrlja od znoja nije drugačije. Pomešajte pastu u posudi, a zatim je nanesite na mrlju koju želite da tretirate. Pustite da odstoji, operite kao i obično i uživajte u svojoj odeći bez mrlja.

Limunov sok

Slično belom sirćetu, kiselost limunovog soka može biti moćno sredstvo u borbi protiv mrlja. Ako uklanjate mrlje sa delikatnijih tkanina i koje bi mogle biti oštećene nekim od agresivnijih sastojaka na ovoj listi, limunov je rešenje. Iscedite ga, a zatim ga pomešajte s jednakom količinom vode. Nanesite ga na mrlju, umasirajte je i ostavite da odstoji oko sat vremena pre pranja.

