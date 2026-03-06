Gde sa zimskom odećom? Trik sa kesama koji štedi pola ormara, a garderoba ostaje mirisna do sledeće sezone

Odlaganje zimske odeće često stvara nervozu zbog manjka mesta. Uz ovaj trik oslobodite pola ormara za deset minuta. Detaljno uputstvo.

Svakog proleća ista priča. Gledate u pretrpan ormar, zimske jakne zauzimaju sav prostor, a džemperi ispadaju sa polica. Pitate se gde sa svim tim stvarima. Odlaganje zimske odeće ne mora biti fizički posao od kojeg vas boli glava.

Postoji jednostavan metod koji rešava dva problema odjednom: nedostatak prostora i onaj ustajali miris koji odeća dobije nakon stajanja. Rešenje vam je verovatno već u kući, a rezultat će vas oduševiti čim prvi put probate.

Kako najbolje funkcioniše odlaganje zimske odeće?

Najefikasniji metod podrazumeva korišćenje vakuum kesa ili čvrstih vreća za smeće iz kojih se usisivačem izvlači vazduh. Ovim postupkom smanjujete zapreminu odeće za čak 70 procenata i hermetički je zatvarate od vlage, prašine i moljaca.

Trik sa sapunom koji menja sve

Svi znamo za vakuum kese. Međutim, greška koju mnogi prave jeste samo puko pakovanje garderobe. Kada otvorite te kese na jesen, odeća često ima čudan, plastičan miris. Evo šta treba da uradite drugačije.

Pre nego što zatvorite kesu i uključite usisivač, ubacite unutra jedan mirisni sapun umotan u tanku pamučnu krpu ili papirnu maramicu. Možete iskoristiti i maramice za mašinu za sušenje veša. Kada izvučete vazduh, miris ostaje „zaključan“ u tkanini. Kada ponovo otvorite kesu za šest meseci, pakovanje džempera će mirisati kao da ste ga upravo oprali.

Korak po korak do urednog ormara

Organizacija ormara zahteva sistematičnost. Pratite ove korake za maksimalan učinak:

Operite sve pre pakovanja: Nikada, ali baš nikada ne pakujte nošenu odeću. Čak i nevidljive mrlje od znoja privlače moljce i postaju trajne fleke.

Sortirajte po kategorijama: Zimske jakne idu zajedno, vuneni džemperi posebno. Ovo olakšava snalaženje kasnije.

Složite odeću ravno: Ne gužvajte stvari. Preklapajte ih uredno kako biste izbegli duboke nabore koje pegla teško ispravlja.

Izvucite vazduh polako: Ako koristite obične kese za smeće, skupite vrh kese oko cevi usisivača, čvrsto držite rukom i uključite usisivač. Kada se kesa skupi, brzo uvrnite vrh i zavežite čvor ili koristite gumicu.

Čuvanje garderobe na ovaj način oslobađa neverovatnu količinu prostora. Odjednom ćete videti dno svog ormara.

Najčešće greške koje treba izbegavati

Iako deluje jednostavno, ljudi često greše kod pernatih jakni. Odlaganje zimske odeće punjene perjem u vakuum kese može trajno oštetiti strukturu perja ako izvučete sav vazduh. Perje se lomi i gubi izolaciona svojstva. Za zimske jakne sa perjem, izvucite samo polovinu vazduha. Ostavite im malo prostora da „dišu“.

Takođe, pazite gde skladištite kese. Izbegavajte vlažne podruma ili tavane sa velikim oscilacijama temperature. Idealno je suvo, tamno mesto, poput vrha plakara ili prostora ispod kreveta.

Rešavamo vaše dileme

Da li mogu da koristim obične kese za smeće umesto vakuum kesa?

Da, možete. Koristite najdeblje kese za smeće koje nađete (crne ili plave). Princip je isti: ubacite cev usisivača, izvucite vazduh i brzo zavežite. Manje su pouzdane od namenskih kesa sa ventilom, ali rade posao za jednu sezonu.

Šta da radim ako se kesa tokom leta napuni vazduhom?

To se dešava ako zatvarač nije dobro dihtovao ili ako je kesa negde probušena. Proverite da li ima rupica. Ako je kesa cela, samo ponovo primenite usisivač i bolje zatvorite ventil ili čvor.

Smeju li se kožne jakne vakuumirati?

Ne. Prava koža mora da diše. Vakuumiranje može dovesti do pucanja kože i stvaranja trajnih nabora. Kožne jakne samo dobro zaštitite platnenom navlakom i okačite na vešalicu.

Imate li vi neki poseban sistem za pakovanje ili i dalje vodite borbu sa manjkom polica svake sezone?

