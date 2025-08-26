Skoro niko ne radi ovo sa klimom: Serviseri otkrivaju ključni korak koji sprečava kvarove i zdravstvene probleme

Stručnjaci upozoravaju da prljav klima uređaj nije samo izvor neprijatnih mirisa i slabijeg hlađenja, već i ozbiljna pretnja zdravlju i dugovečnosti samog uređaja. Naslage prašine, bakterija i plesni u unutrašnjosti mogu izazvati alergije, respiratorne probleme, pa čak i kvar kompresora.
Zašto je redovno čišćenje klime važno
Vremenom se u filterima, isparivaču i odvodnim kanalima nakupljaju prašina, pelud, bakterije i gljivice. Ako se ne uklanjaju, štetni mikroorganizmi šire se po prostoriji, smanjuju efikasnost hlađenja i opterećuju kompresor. Profesionalci zato preporučuju bar jedno do dva servisa godišnje kako bi se sprečili kvarovi i skupi popravci, a istovremeno poboljšao kvalitet vazduha u domu.
Sredstva i pribor za čišćenje
U većini prodavnica možete naći specijalizovane sprejove za dezinfekciju klima uređaja koji uklanjaju bakterije i plesni iz unutrašnjih delova. Pratite uputstva proizvođača za optimalne rezultate. Plastične komponente i poklopce možete oprati mlakom vodom i blagim deterdžentom, pazeći da ne oštetite plastične držače filtera.
Održavanje spoljne jedinice – posao za profesionalce
Otkrivanje stanja rashladnog gasa, kompresora i ventilatora zahteva specijalizovanu opremu i znanje. Dok vlasnici mogu oprati kućište i proveriti da li je odvodno crevo začepljeno ili preklopljeno, kompletnu proveru i dezinfekciju spoljne jedinice treba prepustiti ovlašćenim serviserima, bar jednom godišnje.
Kako sami očistiti filtere
Pre nego što počnete, isključite klimu iz struje. Skinite prednji poklopac i pažljivo izvadite filtere. Veće nečistoće uklonite rukom, zatim filter operite mlakom vodom ili sredstvom za dezinfekciju. Filter mora biti u potpunosti suv pre povratka u uređaj. Preporučuje se čišćenje filtera na svaka tri meseca, a ako imate kućne ljubimce, čak i češće.
Pravilno postavljanje i korišćenje klime
Klima uređaj nikada ne bi trebalo da duva direktno na prostor u kome se većina ljudi zadržava, kako bi se izbegle glavobolje, curenje nosa ili nadražene oči. Idealna razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature je do 3–4 °C. Osobe sklonije alergijama treba da čiste klimu češće od proseka.
Redovnim održavanjem sprečavate skupocene kvarove, produžavate vek uređaja i čuvate svoje zdravlje.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com