Skoro niko ne radi ovo sa klimom: Serviseri otkrivaju ključni korak koji sprečava kvarove i zdravstvene probleme

Stručnjaci upozoravaju da prljav klima uređaj nije samo izvor neprijatnih mirisa i slabijeg hlađenja, već i ozbiljna pretnja zdravlju i dugovečnosti samog uređaja. Naslage prašine, bakterija i plesni u unutrašnjosti mogu izazvati alergije, respiratorne probleme, pa čak i kvar kompresora.

Zašto je redovno čišćenje klime važno

Vremenom se u filterima, isparivaču i odvodnim kanalima nakupljaju prašina, pelud, bakterije i gljivice. Ako se ne uklanjaju, štetni mikroorganizmi šire se po prostoriji, smanjuju efikasnost hlađenja i opterećuju kompresor. Profesionalci zato preporučuju bar jedno do dva servisa godišnje kako bi se sprečili kvarovi i skupi popravci, a istovremeno poboljšao kvalitet vazduha u domu.

Sredstva i pribor za čišćenje

U većini prodavnica možete naći specijalizovane sprejove za dezinfekciju klima uređaja koji uklanjaju bakterije i plesni iz unutrašnjih delova. Pratite uputstva proizvođača za optimalne rezultate. Plastične komponente i poklopce možete oprati mlakom vodom i blagim deterdžentom, pazeći da ne oštetite plastične držače filtera.

Održavanje spoljne jedinice – posao za profesionalce

Otkrivanje stanja rashladnog gasa, kompresora i ventilatora zahteva specijalizovanu opremu i znanje. Dok vlasnici mogu oprati kućište i proveriti da li je odvodno crevo začepljeno ili preklopljeno, kompletnu proveru i dezinfekciju spoljne jedinice treba prepustiti ovlašćenim serviserima, bar jednom godišnje.

Kako sami očistiti filtere

Pre nego što počnete, isključite klimu iz struje. Skinite prednji poklopac i pažljivo izvadite filtere. Veće nečistoće uklonite rukom, zatim filter operite mlakom vodom ili sredstvom za dezinfekciju. Filter mora biti u potpunosti suv pre povratka u uređaj. Preporučuje se čišćenje filtera na svaka tri meseca, a ako imate kućne ljubimce, čak i češće.

Pravilno postavljanje i korišćenje klime

Klima uređaj nikada ne bi trebalo da duva direktno na prostor u kome se većina ljudi zadržava, kako bi se izbegle glavobolje, curenje nosa ili nadražene oči. Idealna razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature je do 3–4 °C. Osobe sklonije alergijama treba da čiste klimu češće od proseka.

Redovnim održavanjem sprečavate skupocene kvarove, produžavate vek uređaja i čuvate svoje zdravlje.

