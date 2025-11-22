Slučajno prosula ovo sredstvo po pločicama, a onda otkrila čudo: Buđ i prljavština su za minut nestali (video)

Tri koji je otkrila oduševio je mnoge korisnike društvenih mreža. Buđ i prljavština sa fugni nestaju kao magijom. Nije trebala ni da riba.

Jedna žena slučajno je otkrila najbolji trik za čišćenje fugni bez ribanja, buđ i prljavština nestali su bez njene muke.

Ovaj trik oduševio je korisnike društvenih mreža, koji su isticali da jedva čekaju da isprobaju i očiste svoje fugne

Čišćenje fugni u kupatilu i kuhinji može da predstavlja vrlo mukotrpan posao. Ssvaki savet i trik koji olakšava taj zadatak uvek je dobrodošao.

Jedna žena tvrdi da će korišćenjem samo jednog proizvoda vaše fugne ponovo izgledati čisto i nećete morati da ih ribate.

– Slučajno sam prosula ovaj odmašćivač po svom podu i otkrila da čisti moje fugne, a da ih nisam ni ribala – rekla je ekspertkinja za čišćenje Azur MekKanel u videu koji je podelila na svom TikToku.

Uz video koji prikazuje njen savet za čišćenje, uputila je ljude da jednostavno sipaju odmašćivač na pod, ostave ga minut, a zatim obrišu krpom. Buđ i prljavština nestaje kao rukom. Iako je Azure slučajno otkrila prednosti odmašćivača na svojim fugama, spomenula je da ga morate razrediti za druge svrhe čišćenja.

