Smanjite račune: Trik sa radijatorom štedi novac, a caka je u jednom pokretu!

Smanjite račune za grejanje pomoću ovog jednostavnog trika sa radijatorom. Jednostavna kuhinjska stvarčica može značajno smanjiti troškove grejanja.

S obzirom na to da zima brzo dolazi, računi za energiju će porasti u domaćinstvima širom Srbije. Dobro je znati ovaj pametan trik sa radijatorom. I pored rastućih troškova energije, održavanje toplote isprazniti vaše novčanike, ako znate prave trikove.

Za sve koji imaju radijator pored prozora, jednostavna tehnika od dve sekunde može napraviti veliku razliku, kažu stručnjaci iz kompanije ,,California Shutters”.

Prema njihovim informacijama, uobičajena kućna navika može vam koštati toplote i novca. Prekrivanje radijatora zavesama ne samo da izgleda prijatno, već je i značajna greška koja troši toplotu.

Stručnjak je rekao da je najbolje zavući zavesu iza radijatora ili je osloniti na prozorsku dasku kako biste maksimalno iskoristili grejanje.

,,Kada namestimo zavesu da pada preko radijatora, toplota se apsorbuje od najbliže hladne površine, obično prozora, efektivno zagreva staklo umesto naših prostorija. A niko ne želi da troši energiju grejući prozore,” rekao je za The Sun.

Stručnjaci nude pametan trik kako da ugrejete dom bez pomeranja termostata, mogli bi značajno uštedeti na računima za energiju.

Preporučili su: ,,Jednostavno zavucite zavesu iza radijatora ili je ostavite na prozorskoj daski, tako da toplota iz radijatora može pravilno da cirkuliše kroz prostoriju. U isto vreme, zavese deluju kao barijera koja sprečava gubitak toplote kroz prozore.”

Majstor za izolaciju, Majkl Vrej iz National Insulation Supplies, ima još jedan pametan način da maksimalno iskoristite radijatore i smanjite račune za grejanje

Kako aluminijumska folija može da smanji račun za grejanje?

Otkrio je kako jednostavan kuhinjska stvarčica može značajno smanjiti račune za grejanje.

,,Stavljanjem velikih komada aluminijumske folije, na zadnju stranu vašeg radijatora, usmerava toplotu nazad u prostoriju. Ovaj trik je još jeftiniji ako već imate aluminijumsku foliju u svojoj kuhinji.”

Vrej dodatno objašnjava nauku, potvrđujući da je aluminijumska folija zbog svojih reflektivnih svojstava odličan reflektor toplote.

Ako je pravilno postavljena, folija deluje kao termalna barijera, vraćajući toplinu nazad u vaš životni prostor. Smanjićete količinu potrebnu za održavanje udobne temperature, što može smanjiti vaš račun za grejanje.

(Krstarica/ Najzena)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com