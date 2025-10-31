Smanjite troškove grejanja: Ovaj jednostavni, dekorativni trik štedi struju i dom čini toplijim!

U vremenu kada su troškovi grejanja i električne energije sve veći, mali trikovi u domaćinstvu mogu napraviti veliku razliku.

Jedan od najjednostavnijih, a često zanemarenih načina da uštedite jeste – pravilna upotreba zavesa. Ovaj praktičan savet ne zahteva dodatna ulaganja, a može značajno doprineti toplijem i prijatnijem domu tokom hladnih meseci, a da pritom smanjite troškove grejanja.

„Postoji iznenađujuće mnogo pametnih malih trikova koje možete koristiti da biste se ugrejali i smanjili račune. Ovo su neke od najboljih koje bi trebalo da imate na umu“, rekao je David Milošev, električar, za Daily Express.

Jedan od saveta uključuje korišćenje zavesa i roletni. Ne zahteva struju, ali može napraviti veliku razliku, piše Daily Express.

Kako zavese utiču na temperaturu u domu?

Debele zavese stvaraju dodatni sloj izolacije između prozora i unutrašnjeg prostora.

Zatvaranjem zavesa noću sprečava se gubitak toplote kroz staklene površine i smanjuju troškove grejanja

Otvaranjem zavesa tokom dana omogućava se ulazak sunčeve toplote, što prirodno zagreva prostor.

Na ovaj način zavese funkcionišu kao prirodna barijera protiv hladnoće, ali i kao pasivni izvor toplote kada se koriste pravilno.

Praktični saveti za maksimalnu uštedu

Birajte zavese od debljih materijala poput baršuna ili termo-zavesa.

Postavite ih tako da potpuno prekrivaju prozore i da se spuštaju do poda.

Tokom sunčanih dana, obavezno ih razmaknite kako bi svetlost i toplota ušle u prostor.

Noću i u vetrovitim danima držite ih zatvorenim radi očuvanja toplote.

Koliko se zaista može uštedeti?

Prema istraživanjima, pravilna upotreba zavesa može smanjiti troškove grejanja i gubitak toplote i do 25%, što se direktno odražava na manje račune za grejanje i struju. Ovaj trik je posebno koristan u starijim stanovima i kućama gde prozori nemaju savremenu izolaciju.

Ekološki i praktični benefiti

Osim finansijske uštede, ovakav pristup doprinosi i smanjenju potrošnje energije, što znači manji negativan uticaj na životnu sredinu. Dakle, zavese nisu samo dekorativni element, već i efikasan alat za energetsku efikasnost.

Jednostavan trik sa zavesama može značajno doprineti toplijem domu i nižim računima. Kombinacija prirodne svetlosti tokom dana i izolacije noću pravi je recept za uštedu energije bez dodatnih troškova.

