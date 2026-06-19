Stavite parče ovog povrća u kantu: Najlakši način da sprečite smrad i mušice tokom leta

Smrad iz kante leti udari čim otvorite vrata, a mušice slete za minut. Pola luka na dnu kese menja stvar. Probajte još večeras.

Pola glavice crnog luka na dnu kese za smeće upija smrad iz kante brže nego bilo koji osveživač iz radnje. Zvuči naopako, znam, jer luk i sam smrdi. Ali leti, kad termometar pređe 30 stepeni, neprijatan miris iz kante udari čim uđete u kuhinju, a voćne mušice slete u roku od jednog dana. Luk presretne taj proces na dnu, tamo gde sve počinje.

Zašto baš crni luk uklanja smrad iz kante

Sprej maskira miris dvadeset minuta, pa se vraća jači. Presečena polovina luka radi drugačije, jer njegova sumporna jedinjenja vezuju gasove koji nastaju kad ostaci hrane trule. U stanu sa malom kuhinjom i slabim provetravanjem to je razlika između podnošljivog i nepodnošljivog vazduha. Bacite parče na dno kese, ispod prve vreće, i ostavite ga dok ne promenite đubre.

Kako da mušice više ne ulaze

Voćne mušice ne dolaze zbog kante, nego zbog mirisa zrelog voća i soka koji curi kroz kesu. Tu većina nas greši. Operite kantu iznutra sirćetom jednom nedeljno, jer sirće razgrađuje lepljiv sloj na dnu koji obična voda ne skida. Posle toga stavite luk. Mušice gube trag, jer nema slatkastog vonja koji ih privlači sa terase.

Šta tačno neutrališe miris iz kante tokom leta?

Neprijatan miris iz kante tokom letnjih vrućina rešava kombinacija tri ključna koraka: polovina glavice crnog luka na samom dnu, vezivanje kese svako veče i potpuno suvo dno saksije ili kante. Vlaga je glavni pokretač truljenja, pa obavezno dobro procedite sve vlažne ostatke hrane pre nego što ih bacite u smeće.

Rešenje za kantu ispod sudopere

Kada kanta stoji u zatvorenom ormariću ispod sudopere, neprijatan vazduh se unutra skuplja kao u kutiji. Da biste to rešili, pored kante stavite malu staru teglicu bez poklopca u koju ste stavili parče luka i kašiku krupne soli. So će pokupiti suvišnu vlagu iz vazduha, dok luk uspešno vezuje neprijatne gasove. Ormarić već posle nekoliko sati prestaje da bude mesto od kog zazirete pri svakom otvaranju.

Greške koje pojačavaju neprijatan miris

Najveći problem nije kanta, nego navika da kesa stoji puna do jutra. Topli ostaci ribe ili mesa za dvanaest sati pretvore kuhinju u nešto nepodnošljivo. Zato:

Zavežite kesu svako veče, čak i kad je dopola puna

Korice od dinje i lubenice bacajte odvojeno, jer najbrže privuku mušice

Ne sipajte ostatke supe u kesu, nego procedite tečnost u sudoperu

Sitnica, ali leti pravi celu razliku. Suvo dno je pola posla.

Koliko dugo luk traje na dnu

Parče luka radi dva do tri dana po vrućini, dok se ne osuši i potamni. Tada ga zamenite svežim. Ne košta vas ništa, jer ionako koristite luk skoro svaki dan u kuhinji. Jeftinije od svakog osveživača, a deluje na uzrok, ne na simptom.

Da li luk u kanti privlači još više mušica?

Ne, presečen luk ih odbija svojim sumpornim mirisom. Privlači ih slatko voće i soka, ne luk.

Koliko često treba prati kantu leti?

Jednom nedeljno sirćetom iznutra, a po velikim vrućinama i dvaput, da se ne nakupi lepljiv sloj na dnu.

Pomaže li i bela glavica luka isto kao crna?

Da, oba upijaju mirise. Crni luk ima jači sumporni sastav, pa nešto bolje vezuje vonj.

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