Smrad iz odvoda tokom kiše se oseća po celoj kući? Jedan sastojak iz kuhinje rešava problem brzo

Smrad iz odvoda tokom kiše guši ceo stan? Uzmite sirće i sodu, prosledite kroz sifon i miris nestaje za par minuta.

Smrad iz odvoda postaje nepodnošljiv čim počne pljusak, a vi otvarate prozore i palite mirišljave sveće bez efekta. Nije problem do vas, već je u pitanju pritisak vazduha u cevima. Ali, rešenje za ovu boljku već imate u kuhinjskom ormariću.

Zašto se javlja smrad iz odvoda baš tokom kiše

Kada padne jača kiša, kanalizaciona mreža se puni vodom i pritisak gura vazduh nazad ka stanu. Taj vazduh nosi sve nečistoće iz cevi pravo u vaše kupatilo i kuhinju. Sifon je prva linija odbrane, ali ako je suv ili zapušen, ne radi posao kako treba.

Najčešći krivci su:

isušen sifon u retko korišćenom slivniku

nataloženi ostaci masti, kose i sapuna

oštećena guma na spoju cevi

nedostatak ventilacione cevi na krovu

Kako se stvara neprijatan miris iz odvoda

U cevima se godinama taloži biofilm, sloj bakterija koje proizvode sumpor-vodonik. Taj gas miriše na pokvarena jaja i prodire kroz svaki nezaptiven spoj. Vlaga i topao vazduh tokom kiše ubrzavaju razmnožavanje bakterija. Zato vam se čini da smrad iz sifona postaje gori upravo u tim danima.

Šta tačno uklanja smrad iz odvoda kod kuće

Ulijte šolju sode bikarbone u odvod, pa odmah za njom šolju belog sirćeta. Sačekajte petnaest minuta da reakcija razloži naslage, a onda prosledite litar ključale vode. Postupak ponovite jednom nedeljno.

Trik sa sirćetom i sodom koji rešava problem

Kombinacija sode i sirćeta pravi penušavu reakciju koja mehanički čisti zidove cevi. Kiselina iz sirćeta razlaže masnoće, a soda neutrališe kisele mirise. Za jače naslage dodajte kašiku krupne soli pre sirćeta. So pojačava abrazivno dejstvo i skida tvrdokorne ostatke.

Ako želite jači efekat, probajte ovaj redosled:

prvo pola šolje krupne soli

zatim šolja sode bikarbone

preko toga šolja zagrejanog sirćeta

na kraju ključala voda posle 20 minuta

Kako sprečiti da se smrad iz kanalizacije ponovo vrati

Najvažnije je da sifon uvek ima vode. Ako neki slivnik retko koristite, sipajte u njega čašu vode jednom u tri dana. Voda u sifonu pravi barijeru kroz koju gas ne može da prođe. Mreža za kosu na tušu i cediljka u sudoperi spasavaju cevi od zapušenja.

Jednom mesečno proverite gumice na sifonu ispod lavaboa. Ako su krute ili pucaju, zamenite ih za par stotina dinara. Hemijska sredstva sa hlorom koristite samo u krajnjoj nuždi jer oštećuju cevi i ubijaju korisne bakterije u septičkoj jami.

Kada zvati majstora zbog smrada iz slivnika

Ako ste probali sve gore navedeno, a neprijatan miris iz odvoda i dalje ulazi u stan, problem je dublji. Možda je pukla vertikala ili je ventilacija na krovu zatvorena pticama i lišćem. U starijim zgradama se dešava da se cevi spuste i naprave džep gde voda stoji. Tu samo profesionalac sa kamerom može da utvrdi tačno mesto kvara.

Da li mogu da koristim varikinu protiv smrada iz odvoda?

Možete, ali retko. Hlor oštećuje gumice i cevi, a u kombinaciji sa drugim sredstvima ispušta otrovne pare. Soda i sirće su sigurniji izbor.

Zašto kupatilo smrdi samo noću?

Noću se smanjuje upotreba vode pa sifoni isparavaju brže. Vazduh iz cevi tada slobodno prolazi u prostoriju i miris postaje jači.

Koliko često treba čistiti sifon?

Sifon ispod lavaboa rasklopite i isperite svaka tri meseca. Odvode u kupatilu tretirajte sodom i sirćetom jednom nedeljno radi prevencije.

