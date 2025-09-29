Smrad vam se oseća iz kupatila dok pada kiša? Ovu 1 sitnicu iz kuhinje ubacite u odvod i rešite problem odmah

Sirće i sodu bikarbonu sigurno već imate u kući.

Neprijatan miris iz odvoda širi se po celoj kući i ponekad je nepodnošljiv. Pored toga, zbog zadržavanja prljavštine, odvod se može začepiti i stvoriti problem. Redovno ga čistite, ali postoji jednostavno rešenje za neprijatan miris.

Nema potrebe da se koriste hemikalije koje se mogu smatrati za zdravlje i koje su uobičajene. Koristite ono što već imate u kuhinji.

Potrebni su vam sledeći sastojci:

– 400 ml sirćeta

– 3 kašike sode bikarbone

– 5 litara vode

Šta da radimo?

Prvo sipajte sodu bikarbonu u odvod, a zatim polako sipajte sirće, jer će zapeniti. Ostavite da odstoji najmanje pola sata i prelijte vrelom vodom. Ovo će očistiti svu preostalu prljavštinu i ostatke masnoće, ali će neprijatan miris nestati, prenosi Najžena.

