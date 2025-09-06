Smrdibube se plaše jedino ove biljke: Nabavite je i više neće ulaziti u kuću, bežaće kao lude

Evo kako da zauvek oterate smrdibube iz svog doma

Ide jesen, a tokom hladnih dana, smrdibube su u potrazi za toplim i suvim prostorima, pa ulaze u naše domove kako bi se sakrile od hladnoće i preživele zimu.

U kuće i stanove ulaze kroz pukotine na fasadi ili u svaki prostor koji nije dobro izolovan, pa je prvo što treba da uradite kako bi ste sprečili njihov ulazak u vaš dom da popravite sva spoljna oštećenja.

Baštovani znaju za trik sa rastvorom sode bikarbone u vodi, kojim prskaju biljke, a u narodu se veruje da smrdibube beže od mirisa belog luka i nane, pa ove namirnice treba postaviti kod ulaznih vrata, prozora i drugih mesta kroz koja dosadne bube mogu da prođu.

Druga, a možda i bolja varijanta jeste da u vodu sipate nekoliko kapi eteričnog ulja nane i sa spoljašnje strane isprskaste prozore, ulazna i balkonska vrata.

Smrdibuba u kući

Nikako je ne ubijajte i ne plašite, jer kada se osećaju ugroženo, smrdibube ispuštaju odvratan miris. Ne dirajte ih rukama, već uzmite papir ili rukavice, nežno ih uhvatite i izbacite napolje.

