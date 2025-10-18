Smrdibube se strašno plaše ovoga, samo poprskajte i neće ulaziti u vaš dom

Mnogi ljudi stalno se žale na najezdu smrdibuba u i oko njihovog doma. Smrdibube traže topla i suva mesta, pa ulaze u naše domove da se sakriju od hladnoće.

U kuće i stanove ulaze kroz pukotine na fasadi ili bilo koji prostor koji nije dobro izolovan, pa prvo što treba da uradite da sprečite da uđu u vaš dom jeste da popravite spoljašnja oštećenja.

Baštovani znaju trik prskanja biljaka rastvorom sode bikarbone u vodi, a ljudi veruju da smrdibube beže od mirisa belog luka i nane, pa ove namirnice treba staviti blizu ulaznih vrata, prozora i drugih mesta kroz koja ove dosadne bube mogu da prođu.

Druga, i možda bolja opcija je da dodate nekoliko kapi eteričnog ulja mente u vodu i poprskate spoljašnjost prozora, ulaznih i balkonskih vrata.

Ako je smrdibuba već u kući, nemojte je ni na koji način ubijati i plašiti, jer kada se oseti ugroženom, ispušta odvratan miris. Nemojte je ni dirati rukama, već uzmite papir ili rukavice, nežno je uhvatite i izbacite.

