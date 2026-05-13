Smrdibube su prave napasti, ali od ovoga beže glavom bez obzira: Dovoljna su vam 3 sastojka

Smrdibube u kući umeju da pokvare i najlepše prolećno veče na terasi. Postoji oko 5.000 vrsta ovih insekata u obliku štita koji nam doslovno zagorčavaju život čim temperature pređu dvadeset stepeni. Nisu opasne, ali njihov smrdljivi sprej zna da izazove alergijske reakcije, uključujući rinitis, konjuktivitis ili dermatitis.

Rešenje, na sreću, već stoji u vašoj kuhinji.

Čim sunce zagreje zidove i prozorske daske, ovi braon štitasti insekti kreću u potragu za hranom i partnerom. Privlači ih svetlo, toplota i miris zrelog voća sa balkona. Najčešće ih vidite na paradajzu, paprikama i ružama, a u stan ulaze kroz otvorene prozore bez mreže.

Kako prepoznati problem na vreme

Ako primetite jednu jedinku na zavesi, znajte da ih u okolini ima još desetak. Smrdljive stenice se kreću sporo i ne grizu, ali kada osete pretnju, ispuštaju onaj prepoznatljiv vonj koji ostaje na tkanini danima.

Kako oterati smrdibube prirodnim putem

Smrdibube ne podnose miris belog luka. Ova obična kuhinjska namirnica je njihov najveći neprijatelj, a vama treba svega nekoliko minuta da pripremite domaći repelent.

Potrebni sastojci:

Beli luk (4 kašičice sitno seckanog ili 2 kašičice u prahu)

Voda (dve šolje, mlaka)

Flaša sa sprej zatvaračem

Priprema:

Sitno iseckajte beli luk i prelijte ga mlakom vodom. Ostavite smesu da odstoji bar dva sata, pa procedite kroz gazu i sipajte u flašicu sa raspršivačem.

Poprskajte ramove prozora, vrata, ventilacione otvore i ivice terase. Postupak ponovite svaka tri dana, naročito posle kiše.

Seckani češnjevi na strateškim mestima

Ako ne želite da pravite sprej, jednostavno iseckajte češnjeve i ostavite ih na tanjirićima tamo gde smrdibube najčešće ulaze. Saksije, prozorske daske i ćoškovi terase su najbolja mesta. Miris traje dva do tri dana, a onda obnovite porciju.

Šta još tera smrdibube iz kuće

Pored belog luka, postoji nekoliko biljaka i mirisa koje ovi insekti zaobilaze u širokom luku. Dodajte ih u saksije oko ulaza i napravićete prirodnu barijeru:

Nana i bosiljak u saksijama pored prozora

Eterično ulje neima razblaženo u vodi

Sirće sa malo deterdženta za suđe

Kora limuna ostavljena na prozorskoj dasci

Kako se rešiti smrdibube koja je već ušla unutra

Smrdibubu skinite kartonom ili papirnom maramicom i bacite je u flašu sa malo sapunice. Nikada je ne gnječite, jer ćete tako aktivirati onaj neprijatni vonj koji se teško skida sa tekstila.

Usisivač takođe nije idealan, jer miris ostaje u kesi i širi se po stanu sledeći put kad ga uključite.

Sprej od belog luka možete koristiti i za odeću koja stoji napolju, ali pazite, prejak miris zna da odbije i ukućane, ne samo bubice.

