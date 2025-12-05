Snimak koji je milione ljudi ostavio u šoku: Najjeftinijim načinom izolacije zagrejala je kuću na jezivih -26

Možda će vam se dopasti trik jedne Amerikanke koja je nedavno na TikToku podelila lak i jeftin način da dodatno zagrejete kuću

Iako je u Srbiji tek sledi zima, dobro je znati dodatne trikove za zagrevanje kuće.

A, možda će vam se dopasti trik jedne Amerikanke koja je nedavno na TikToku podelila lak i jeftin način da dodatno zagrejete svoj životni prostor.

Naime, Medi Vajskap sa porodicom živi u u kući staroj 130 godina u Ajovi. Ali, tamo su poslednjih godina temperature išle i do -26 stepeni.

Medi je na društvenim mrežama priznala da njihova stara kuća nema dovoljno dobru izolaciju da bi „izdržala“ tako niske temperature. Zbog toga su bili prinuđeni da spavaju svi zajedno, ušuškani i prekriveni sa nekoliko slojeva ćebadi. Na ovaj način ih je međusobno grejala telesna toplota. Dodala je da čak i svoje velike, planinske pirinejske pse terala da spavaju u kući, iako oni obožavaju sneg i hladnoću.

Ona je nakon ovog neprijatnog iskustva i neprospavane, hladne noći rešila da poradi na brzoj izolaciji. Sa mužem je postavila obične plastične folije preko prozora, što je odličan način da lako i jeftino povećate toplotu unutar svog doma tokom zime. Takođe, na ovaj način smanjila se i promaja.

Takođe, ovaj trik smanjuje i kondenzaciju, prenosi espreso.co.rs.

Brzo zagrevanje

Medi je istakla da je ova metoda grejanja zapravo prilično brzo dala rezultat i da se kuća fino zagrejala: „Ovde stvari počinju da se zagrevaju. Zaista se radujem što ću večeras spavati u svom krevetu, a ne na kauču. Sada imamo dobru temperaturu u celoj kući“.

Video je ubrzo postao viralan – za samo nekoliko dana pregledan je više od 5 miliona puta. TikTok korisnici podelili su svoja iskustva sa ovom cakom u komentarima.

„Neverovatno je koliko dobro plastika „radi“ na prozorima“, „Stavio sam folije sinoć na naše prozore i zapanjen sam koliko je toplije u kući“, „Probali smo ovo i to je napravilo neverovatnu razliku, a napolju je bilo -15 i to sa vetrom“, samo su neki od komentara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com