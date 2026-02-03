Snimak kuhinje iz 1949. godine raspametio svet: Svi se pitaju zašto ovo nemamo danas?!

Ono što danas izgleda kao luksuzna hi-tech kuhinja zapravo je bilo zamišljeno kao standard svih kuhinja u budućnosti

Snimak kuhinje iz 1949. godine raspametio ljude: Svi se pitaju zašto ovo nemamo danas?!

Na mrežama kruži snimak iz 1949. godine koji izaziva istu reakciju gledalaca, nevericu i oduševljenje. Istovremeno, svi se pitaju jedno: kako je moguće da je pre 77 godina kuhinja bila “pametnije” dizajnirana nego danas?

Reč je o takozvanoj Miracle Kitchen, futurističkom konceptu koji su krajem četrdesetih godina predstavili Whirlpool i General Motors na izložbi posvećenoj domovima budućnosti.

Ono što danas izgleda kao luksuzna hi-tech kuhinja zapravo je bilo zamišljeno kao standard budućeg doma. Da bude efikasan, higijenski i ergonomski savršen prostor u kojem svaki pokret ima smisla.

U toj kuhinji ništa nije bilo slučajno! Sudopera, daska za sečenje i ugradna ploča postavljeni su u savršenom nizu. Tako se namirnice peru, seku i kuvaju bez ijednog suvišnog koraka.

Ostaci hrane nisu završavali na radnoj površini ili u kanti, već su odlagani u ugrađene fioke. Noževi su imali posebno mesto u zidu, nadohvat ruke, bez potrebe za otvaranjem fioka ili opasnosti od prljanja i povreda.

Sve je podređeno toku rada

Posebno je bio impresivan sistem koji je omogućavao da ključala voda uvek bude spremna, bez čekanja.

Postojali su i rashladni ormarići, jer se već tada znalo da krompir i drugo povrće ne treba držati u frižideru.

Drugim rečima, to nije bila kuhinja dizajnirana da izgleda lepo, već da funkcioniše savršeno. Sve je bilo podređeno toku rada – od pranja do sečenja i kuvanja, baš onako kako danas funkcionišu profesionalne kuhinje u restoranima.

Šta se promenilo?

Mnogi korisnici se pitaju zašto danas nemamo takve kuhinje. Odgovor je manje futuristički nego što bismo želeli – masovna proizvodnja i tržište pobedili su praktični dizajn, prenosi Slobodna Dalmacija.

Umesto da se domovi grade oko jednog savršeno osmišljenog sistema, industrija je krenula putem modularnih ormarića i uređaja koji se kupuju dodatno – kante, seckalice, blenderi, razni dodaci… Lakše je prodati deset proizvoda nego jedan koji rešava sve.

Rezultat je kuhinja koja izgleda moderno, ali zahteva više hodanja, saginjanja, nošenja i čišćenja nego što je to bilo zamišljeno još sredinom prošlog veka.

