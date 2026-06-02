Soda bikarbona u domaćinstvu može da vam spase život, ali samo ako je koristite na ovaj jedini pravilan način

Soda bikarbona u domaćinstvu krije caku koja gasi požar u tiganju za par sekundi. Probajte odmah, pre nego što vam zatreba.

Soda bikarbona u domaćinstvu nije čarobni prah za sve i svašta, ali postoji jedna situacija kada zaista može da spreči katastrofu u kuhinji. Reč je o požaru koji izbije iz tiganja sa zagrejanim uljem. Većina ljudi u panici poseže za vodom, a to je upravo greška koja pretvara malu vatru u plamen do plafona.

Zašto baš soda, a ne brašno ili šećer

Kada se zagreje na visokoj temperaturi, natrijum bikarbonat se raspada i oslobađa ugljen-dioksid. Taj gas guši plamen tako što istiskuje kiseonik iz neposredne okoline vatre. Brašno, suprotno onome što ljudi misle, može da eksplodira u oblaku sitnih čestica. Šećer se topi i samo dodatno hrani požar.

Zato u svakoj ozbiljnoj kuhinji stoji otvorena kutija sode bikarbone na dohvat ruke. Ne ispod sudopere, ne u dnu ormarića iza tegli. Na pultu, pored šporeta.

Kako se gasi požar u tiganju korak po korak

Prvo isključite ringlu. Nikada ne pomerajte tiganj, jer ćete vrelo ulje proliti po sebi ili podu. Uzmite poklopac i pažljivo ga spustite preko tiganja sa strane, kao štit. Ako poklopca nema u blizini, sipajte šaku sode bikarbone direktno na plamen, od ivice ka centru. Ponovite ako treba.

Voda je apsolutno zabranjena. Kapljica vode u vrelom ulju eksplodira u paru i raznosi goruće ulje po celoj kuhinji. To je najčešći razlog opekotina trećeg stepena u kućnim uslovima.

Šta još radi soda bikarbona u kuhinji

Pošto je već imate na pultu, evo gde još pravi razliku. Soda bikarbona u domaćinstvu može da se upotrebi za zagoreli dno šerpe, vraća ga u život za jedno veče. Pospite debeo sloj sode po crnoj kori, prelijte vrelom vodom da pokrije, ostavite preko noći. Ujutru sve klizi sa sunđerom.

Frižider koji vonja na ribu ili stari kupus se rešava trikom koji koriste profesionalni kuvari. Sipajte sodu u plitku činijicu i ostavite je na srednjoj polici. Soda hvata molekule mirisa, ne maskira ih kao osveživači. Menjate je svakih mesec dana.

Da li je soda bikarbona ista kao prašak za pecivo

Nije. Soda bikarbona je čist natrijum bikarbonat i deluje samo uz kiselinu (jogurt, sirće, limun). Prašak za pecivo već sadrži kiseli sastojak i reaguje sa bilo kojom tečnošću. Za gašenje požara koristite isključivo sodu bikarbonu.

Trik za kupatilo koji niko ne pominje

Slivnik u tušu koji sporo ispušta vodu nije kvar, već naslaga sapuna i kose. Sipajte pola šolje sode, pa polako pola šolje belog sirćeta. Začuće se šištanje. Sačekajte petnaest minuta i isperite ključalom vodom. Radi bolje od skupih hemijskih sredstava i ne nagriza cevi.

Isti trik gasi neprijatan miris iz veš mašine. Sipajte šolju sode u bubanj i pustite prazan ciklus na najvišoj temperaturi. Guma oko vrata se posle prebriše sirćetom.

Gde ljudi najčešće greše

Drže sodu u originalnoj kartonskoj kutiji godinama. Posle šest meseci ona gubi efikasnost jer upija vlagu iz vazduha. Zameni te paklicu svakih pola godine, a staru iskoristite za čišćenje. Drugi mit je da soda zamenjuje deterdžent za sudove. Ne zamenjuje, ona samo pojačava njegovo dejstvo na masnoći.

I poslednje, najvažnije za one koji imaju malu decu. Aparat za gašenje požara klase F za kuhinjska ulja košta manje od jedne nedelje namirnica. Soda je prva pomoć, aparat je rešenje. Imajte oba.

