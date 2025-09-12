Spasite se napasti na prirodan način: 4 proverena trika teraju moljce iz kuhinje

Moljci koji se uvuku u ormare i na police s hranom mogu brzo postati prava napast. Ovi sitni insekti vole tamna i vlažna mesta, a jednom kad se nasele, teško ih je isterati bez odgovarajućih mera.

Listovi lovora

Suvi listovi lovora imaju intenzivan miris koji moljci izbegavaju. Rasporedite ih u uglovima ostave ili stavite nekoliko komadića u otpakiranu hranu i kutije. Redovnom zamenom lovorovih listova održavate efekat i sprečavate povratak insekata.

Sirće

Sirće je odličan prirodni čistač i efikasan saveznik protiv moljaca. Pomešajte jednake količine vode i sirćeta i prebrišite police i fioke u kuhinji. Osim što temeljno čisti prostor, ova mešavina stvara zaštitni sloj koji odvraća nove napadače.

Ulje čajevca

Ulje čajevca poznato je po svojim repelentnim svojstvima. Nakapajte nekoliko kapi na vatu ili krpicu i postavite ih u ormariće. Alternativno, razblažite ulje u vodi i prebrišite radne površine – tako ćete dobiti dugotrajnu zaštitu od moljaca i drugih štetnih bubica.

Drvo kedra

Prirodna eterična ulja iz kedrovine dugotrajno odbijaju insekte. Stavite komadiće kedrovog drveta ili cedrovih strugotina u platnene vrećice i rasporedite ih po kuhinji. Na taj način ćete bez hemije održavati prostor slobodnim od moljaca mesecima.

Borba protiv moljaca uz ove jednostavne, prirodne metode štiti vašu hranu i održava kuhinju čistom. Preventiva i redovno održavanje presudni su kako se insekti nikada ne bi vratili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com