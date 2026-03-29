Šporet na plin tiho narušava vaše zdravlje i skraćuje životni vek za čak dve godine – pazite na 1 detalj

Šporet na plin krije ozbiljnu pretnju po vaše zdravlje i respiratorni sistem. Naučite kako da smanjite rizik i zaštitite svoju porodicu.

Šporet na plin postao je nezamenljiv deo brojnih domaćinstava zbog trenutnog zagrevanja i precizne kontrole plamena. Ipak, on sa sobom nosi skrivene rizike koji direktno udaraju na vaše disajne organe. Mnogi nisu svesni da svakodnevna priprema ručka može dugoročno oštetiti pluća i stvoriti ozbiljne komplikacije za celu porodicu.

Zbog čega šporet na plin predstavlja opasnost

Kada okrenete prekidač i plamen bljesne, vi ne sagorevate samo gorivo. Svaki put kada je aktiviran ovaj uređaj na plin, nivo toksičnih materija u zatvorenom prostoru drastično raste. Zidovi vaše kuhinje zadržavaju azot-dioksid, ugljen-monoksid i formaldehid.

Stručnjaci upozoravaju da konstantna izloženost ovakvom vazduhu ozbiljno narušava zdravlje respiratornog sistema. Kod osoba sa već kompromitovanim zdravljem, ovo može skratiti životni vek i do dve godine. Obično brinemo o smogu na ulicama, potpuno ignorišući činjenicu da vazduh unutar stana može biti višestruko zagađeniji. Čak i kada ugasite vatru, opasne čestice ostaju da lebde u prostoriji satima.

Kako kuvanje na gas utiče na vaša pluća?

Kuvanje na gas oslobađa visoke koncentracije azot-dioksida i ugljen-monoksida direktno u vazduh. Ovi toksični gasovi iritiraju disajne puteve, izazivaju astmu kod dece i dugoročno oštećuju plućno tkivo, drastično smanjujući kvalitet unutrašnjeg vazduha.

Šta možete uraditi ako imate plinski šporet

Postoje jasni medicinski dokazi koji nalažu oprez. Na primer, kako navodi studija objavljena u časopisu „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine“, istraživanje o respiratornim simptomima i izloženosti azot-dioksidu iz šporeta na plin ukazuje da svakodnevni boravak u ovakvim kuhinjama značajno povećava rizik od hroničnih disajnih smetnji. Zato vaš plinski šporet mora prestati da se koristi stihijski.

Ne morate momentalno izbaciti uređaj iz stana, ali preduzmite sledeće konkretne korake:

Uvek uključite aspirator na maksimalnu brzinu čim prinesete šibicu.

Napravite promaju otvaranjem kuhinjskog i naspramnog prozora tokom svakog kuvanja.

Kuvajte na zadnjim ringlama jer tu aspirator najefikasnije hvata isparenja.

Servisirajte gorionike svake godine kako bi sagorevanje bilo što čistije.

Nabavite senzore za kvalitet vazduha koji prate nivo ugljen-monoksida.

Pravilna ventilacija kao glavni štit

Zatvorite vrata kuhinje dok dinstate meso ili kuvate supu. Time ćete sprečiti da se štetni gasovi razmile po spavaćim sobama. Dok god šporeti na gas služe vašoj porodici, mehanizam za izvlačenje mirisa i gasova mora biti besprekoran. Filteri puni masnoće ne rade svoj posao. Perite ih redovno u mašini za sudove ili ih potopite u vrelu vodu sa deterdžentom.

Kada dođe vreme za renoviranje, razmislite o prelasku na indukcione ploče. One nude sličnu brzinu zagrevanja bez otvorenog plamena. Prosečan kuhinjski aparat na plin u malom prostoru bez prozora stvara efekat staklene bašte ispunjene toksinima.

Da li aspirator zaista pomaže kod plinskog šporeta?

Apsolutno. Snažan aspirator koji izvlači vazduh napolje značajno smanjuje koncentraciju toksina i vlage tokom kuvanja.

Koliko je opasno grejati se na rernu na plin?

Izuzetno je opasno i nikada to ne smete raditi. Otvorena rerna oslobađa smrtonosne količine ugljen-monoksida u zatvoren prostor.

Da li indukcione ploče zagađuju vazduh u kući?

Indukcione ploče ne sagorevaju gorivo, pa ne ispuštaju azot-dioksid ni ugljen-monoksid. One su daleko najsigurnija opcija za disajne organe.

