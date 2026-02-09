Sprečava vlagu, bubašvabe i neprijatne mirise: Trik sa folijom je najbolji spas za kupatilo

Trik sa folijom je poslednjih meseci postaje pravi mali hit u kućnim trikovima za održavanje kupatila. Probajte još danas.

Kupatilo je prostorija u kojoj se problemi najbrže osete, ali najsporije rešavaju. Ovde vam može pomoći trik sa folijom….

Vlaga se zadržava, mirisi se vraćaju iz odvoda, a ponekad se pojave i neželjeni gosti poput bubašvaba ili mrava. I dok mnogi posežu za skupim hemijskim sredstvima, jedno jednostavno rešenje već imate u kuhinji.

Reč je o aluminijumskoj foliji, koja poslednjih meseci postaje pravi mali hit u kućnim trikovima za održavanje kupatila. Njena primena je jednostavna, jeftina i, prema iskustvima mnogih, iznenađujuće efikasna, prenosi ona.rs.

Zašto baš kupatilo pravi najviše problema

Upravo se u kupatilu kombinuju vlaga, toplota i slabija ventilacija, što stvara idealne uslove za širenje neprijatnih mirisa iz odvoda, kondenzaciju na pločicama i pojavu insekata koji često ulaze kroz kanalizacione otvore.

Tu na scenu stupa aluminijumska folija, koja može da posluži kao privremena zaštitna barijera, bez agresivnih mirisa i hemikalija.

U čemu je trik sa aluminijumskom folijom

Aluminijumska folija se postavlja preko rešetke odvoda u kupatilu i deluje kao jednostavan filter između prostora i kanalizacije. Kako se lako oblikuje, prilagođava se svakom otvoru i može se ukloniti za nekoliko sekundi.

Njena uloga je višestruka:

smanjuje neprijatne mirise koji dolaze iz odvoda, naročito u kupatilima sa slabijom ventilacijom

pomaže u zadržavanju vlage unutar odvoda, čime se prostorija brže suši

otežava ulazak insekata poput bubašvaba i mrava, koji često dolaze upravo kroz kanalizaciju

štiti samu rešetku od nakupljanja prljavštine i olakšava kasnije čišćenje

Kako pravilno koristiti ovaj trik

Postupak je jednostavan i ne zahteva nikakve posebne veštine:

Odsecite komad aluminijumske folije koji je malo veći od same rešetke.

Postavite ga labavo preko otvora, bez guranja u unutrašnjost odvoda.

Blago ga oblikujte tako da stoji stabilno, ali da se po potrebi može lako pomeriti.

Foliju uklonite i zamenite na svakih nekoliko dana ili čim primetite da se na njoj zadržala vlaga ili nečistoća

