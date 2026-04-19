Spuštajte poklopac na WC šolji i kada nije u upotrebi, iznenadićete se zbog mogućih posledica

Da li treba spuštati poklopac na WC šolji i kada ona nije u upotrebi? Kada shvatite šta se sve dešava u vašem toaletu kada je daska podignuta, više nećete imati dilemu oko odgovora na ovo pitanje. Spuštajte poklopac!

Poklopac WC šolje nije samo estetski detalj. Zamišljen je kao barijera protiv bakterija, virusa, vlage i buđi. Spuštanjem poklopca štitite sebe, svoju porodicu i svoje ljubimce.

Koncentracija mikroba se smanjuje i dvostrukim puštanjem vode.

Bonton za kupatilo uključuje razna pravila: od onoga što je neupitno (spustite dasku kada završite, muškarci!) do večite dileme da li toalet papir ide preko ili ispod rolne.

Međutim, jedno od najspornijih pitanja tiče se, naizgled bezazlenog, poklopca WC šolje. Da li da bude spušten ili podignut?

Kada pustite vodu sa podignutim poklopcem, nastaje „toaletni oblak“ – aerosolizovane kapljice koje sadrže bakterije i viruse. Džejson Tetro, poznat kao „Stručnjak za mikrobe“, kaže da se te kapljice mogu raspršiti i do 180 cm od WC šolje. To znači da mogu da isprskaju zidove, pod, pa čak i peškire ili četkice za zube. Studija iz 2020. godine pokazala je da se količina bakterija u ovim kapljicama smanjuje i do 50 odsto ako spustite poklopac pre nego što pustite vodu.

Čak i kada ne koristite WC, spušten poklopac sprečava širenje rezidualne kontaminacije. Na porcelanskoj šolji mogu da se zadrže norovirus, E. coli ili C. difficile. Ove bakterije su oportunistički patogeni – mogu izazvati infekcije kod ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Ako imate psa ili mačku, znate da uvek postoji rizik da i oni popiju malo te zaražene vode. Ako pas popije vodu u kojoj ima mikroba i potom vas liže po licu, rizik od infekcije je vrlo realan.

Spuštajte poklopac jer ima još jednu prednost. Biće manje vlage u kupatilu i manji rizik od nastanka buđi. Ako želite dodatnu sigurnost, posle velike nužde pustite vodu dva puta. Studije pokazuju da se tako dodatno smanjuje nivo bakterija u šolji. Naravno da ovo nije savršeno, ali pomaže da se broj mikroba svede na minimum.

