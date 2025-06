Srbi bacaju novac na majstore, a za 15 minuta može da se očisti klima da radi kao nova i duva čist vazduh

Sami lako možete očistiti klimu, evo i kako

Klima-uređaji nisu baš jeftini, pa je veoma važno da se redovno održavaju kako bi im se produžio radni vek. Lekari smatraju da je održavanje i čišćenje neophodno pre svega iz higijenskih, odnosno zdravstvenih razloga. Čišćenjem klime sprečavaju se pojava i razmnožavanje bakterija i drugih mikroorganizama.

Zbog naslaga prašine i duvanskog dima može se javiti i neprijatan miris u stanu dok klima radi. U većim prodavnicama možete da nabavite specijalna sredstva, najčešće u vidu spreja, kojima se uređaj čisti od bakterija i gljivica, a ujedno i dezinfikuje. Ta sredstva treba koristiti pažljivo i striktno prema uputstvu jer će samo tako biti efikasna.

Unutrašnji deo klime ima filtere koje treba promeniti ili očistiti kako je predviđeno u uputstvu. Spoljne i lako pristupačne unutrašnje plastične delove možete pažljivo da operete mlakom vodom u kojoj ste rastvorili neko sredstvo za čišćenje. Mnogi u tu svrhu koriste deterdžent za sudove. Ako sami skidate filtere, budite jako pažljivi jer plastične „žabice“ mogu lako da puknu. Zato najpre proučite uputstvo kako ne biste napravili štetu.

Obavezno servis klime jednom godišnje

Održavanje se odnosi i na spoljnu jedinicu uređaja, a tu je već potrebna stručnost. Zato je najbolje da pozovete neki od servisa jer jedino majstor može da proveri stanje gasa, kompresor ili ventilator. Vaša intervencija neka ostane u domenu pranja spoljne kutije i provere odvodnog creva koje može da se zapuši ili presavije, pa kondenzovana voda ne može da otiče.

Većina proizvođača preporučuje da se klima očisti jednom godišnje. Saznali smo da za ovu uslugu majstori traže od dve do četiri hiljade dinara, a bilo bi dobro da od majstora dobijete neki račun ili bar njegovu vizitkartu.

Pored redovnog pranja filtera svake godine je potrebno uraditi i godišnji servis kada se kompletno očisti i dezinfikuje spoljašnja i unutrašnja jedinica. Za servise ne treba, kao što se to obično radi, čekati neugodan miris ili lošije hlađenje ili grejanje. Najčešće servis uradi mali broj korisnika na vreme ne znajući ni sami koliko to šteti njima, ali i klima uređaju.

Kako da sami očistite klimu

Pre čišćenja svakako ugasite klimu i isključite je iz struje. Nakon toga skinite poklopac i videćete filtere kojima treba čišćenje. Inače, preporučljivo je čistiti ih na svaka tri meseca ukoliko klimu koristite cele godine, a ako imate kućne ljubimce još češće.

Kada ste došli do filtera, odstranite sve eventualne veće objekte sa njega i potom ga operite. Možete to da uradite samo vodom, a možete i da joj dodate sredstvo za dezinfekciju.

Kada ste ga detaljno oprali, filter ostavite da se osuši. Vodite računa da bude sasvim suv pre nego što ga vratite u klimu, a pre toga naravno operite i mrežicu. To možete da uradite mešavinom vode i običnog deterdženta. Kada ste to uradili, vratite sve na svoje mesto i – to je to.

Gde je najbolje postaviti klimu?

– Klima ne bi trebalo da bude okrenuta tako da direktno duva prema mestu predviđeno za okupljanje ljudi jer može izazvati glavobolju, curenje nosa i suzenje očiju.

– Idealno bi bilo da se uređaj postavi na nekom neutralnom mestu u dnevnoj sobi ili u nekoj drugoj sobi koja je svojim položajem u stanu dobro orijentisana ka ostalim prostorijama.

– Da organizam ne bi doživljavao temperaturne šokove, podesite klimu maksimum na 3-4 stepena ispod spoljne temperature

– Ljudi ne bi smeli da budu na udaru hladnog vazduha klime, kako ne bi imali tegobe u vratnom i leđnom delu

– Ljudi skloni alergijama moraju češće da čiste klimu

