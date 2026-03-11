Sreća uvek prati onog ko ga ima: Mnogi veruju da ovo drvo ima dušu

Zašto je poželjno imati komad ili ulje ovoga drveta? Oduvek se veruje da sreća uvek prati onog ko poseduje komadić kedrovog drveta.

Kedar se smatra magičnim drvetom i zato je preporuka da imate komad ovog drveta u domu.

Savremeni biolozi su potvrdili staru misao – kedar ima dušu. To neobično drvo ima isti biološki ritam kao i čovek. Kedar ispoljava svoju aktivnost ne tačno u određenim satima kao drugo drveće, već u zavisnosti od spoljašnjih okolnosti.

Na primer, leti kada je oblačno, on se „budi“ u 10 sati ujutru, a kada je vedro, „budi se“ u zoru; zatim se „odmara“ danju od 15h do 16h. Uveče je kedar „aktivan“ do 23 časa, a zatim „spava“ u toku noći. Zimi se njegov životni ciklus ne prekida kao kod drugog drveća, on je „budan“, samo „spava“ mnogo duže.

U Srbiji se atlanski kedar u prvom redu gaji kao dekorativna, a zatim i kao šumska kultura. Često se sreće u parkovima gde se uzgaja kao soliter ili se sadi u manjim grupama u gradskim sredinama, zbog svoje dekorativnosti, fitoncidnog dejstva i izdržljivosti prema gradskim uslovima sredine.

Drvo kedra, koje se nalazi u Tolstojevoj ulici, po predanju je 1880. godine na prostoru nekadašnjeg vinograda posadio prvi predsednik srpske kraljevske akademije i čuveni botaničar Josif Pančić. Primerak je pravi raritet obzirom da se retko nalazi u ovako dobro očuvanom stanju unutar urbanih sredina, a njegova lepota i nepravilna struktura krošnje privlači pažnju svih zaljubljenika u prirodu. Pod zaštitom države drvo kedra nalazi se od 1949. godine.

Samo u jednom malom komadiću kedra ima ogromna količina pozitivne energije. Sreća uvek prati onog ko ga nosi- Na čovekovom telu nalaze se aktivne tačke koje ciklično menjaju svoju aktivnost (kao da dišu) tako da kedar koriguje i stabilizuje ta kolebanja.

Kako da iskoristite kedar za uspeh u poslu!

Prema srednjevekovnoj biljnoj astrologiji, drvo kedra je pod uticajem planete Saturn i astrološkog znaka vodolije. Saturn je suvladar tog znaka, zajedno sa Uranom, koji je otkriven tek kasnije. Kedar je poznat po svojoj otpornosti na vremenske nepogode.

Delovi ovog drveta koriste se u mnogim ritualima za posao. Ne samo da je kora ovog stabla vrlo funkcionalna u modernom društvu, ali takođe je značajna u duhovnoj tradiciji.

Čeroki Indijanci veruju da kedar u sebi ima duhove predaka i kora ovog drveta se nosi kao zaštita od zlih duhova. Ulje kedrovog drveta je korišćeno od strane Egipćana. Takođe, od njega je pravljen sveti tamjan korišćen u tibetanskim hramovima. Naziv “CEDRUS” na arapskom znači moć. Danas, njegovo ulje često se koristi u aromaterapiji za tretmane ozdravljenja.

