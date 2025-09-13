Sreća uvek prati onog ko ga ima: Mnogi veruju u magiju ovog drveta jer je njegovo ulje lek nad lekovima

Zašto je poželjno imati komad ili aromatično ulje ovoga drveta?

Kedar se smatra magičnim drvetom i zato je preporuka da imate komad ovog drveta u domu.

Savremeni biolozi su potvrdili staru misao – kedar ima dušu. To neobično drvo ima isti biološki ritam kao i čovek. Kedar ispoljava svoju aktivnost ne tačno u određenim satima kao drugo drveće, već u zavisnosti od spoljašnjih okolnosti.

Na primer, leti kada je oblačno, on se „budi“ u 10 sati ujutru, a kada je vedro, „budi se“ u zoru; zatim se „odmara“ danju od 15h do 16h. Uveče je kedar „aktivan“ do 23 časa, a zatim „spava“ u toku noci. Zimi se njegov životni ciklus ne prekida kao kod drugog drveća, on je „budan“, samo „spava“ mnogo duže.

U Srbiji se atlanski kedar u prvom redu gaji kao dekorativna, a zatim i kao šumska kultura. Često se sreće u parkovima gde se uzgaja kao soliter ili se sadi u manjim grupama u gradskim sredinama, zbog svoje dekorativnosti, fitoncidnog dejstva i izdržljivosti prema gradskim uslovima sredine.

Drvo kedra, koje se nalazi u Tolstojevoj ulici, po predanju je 1880. godine na prostoru nekadašnjeg vinograda posadio prvi predsednik srpske kraljevske akademije i čuveni botaničar Josif Pančić. Primerak je pravi raritet obzirom da se retko nalazi u ovako dobro očuvanom stanju unutar urbanih sredina, a njegova lepota i nepravilna struktura krošnje privlači pažnju svih zaljubljenika u prirodu. Pod zaštitom države drvo kedra nalazi se od 1949. godine.

Samo u jednom malom komadiću kedra ima ogromna kolicina pozitivne energije. Na čovekovom telu nalaze se aktivne tačke koje ciklično menjaju svoju aktivnost (kao da dišu) tako da kedar koriguje i stabilizuje ta kolebanja.

Evo kako da iskoristite kedar za uspeh u poslu!

Prema srednjovjekovnog biljnoj astrologiji, drvo kedra je pod uticajem planete Saturn i astrološkog znaka vodolije. Saturn je suvladar tog znaka, zajedno sa Uranom, koji je otkriven tek kasnije. Kedar je poznat po svojoj otpornosti na vremenske nepogode.

Delovi ovog drveta koriste se u mnogim ritualima za posao. Ne samo da je kora ovog stabla vrlo funkcionalna u modernom društvu, ali takođe je značajna u duhovnoj tradiciji.

Cherokee indijanci veruju da kedar u sebi ima duhove predaka i kora ovog drveta senosi kao zaštita od zlih duhova. Ulje kedrovog drveta je korišćeno od strane Egipćana. Takođe, od njega je pravljen sveti tamjan korišćen u tibetanskim hramovima. Naziv “CEDRUS” na arapskom znači moć. Danas, njegovo ulje često se koristi u aromaterapiji za tretmane ozdravljenja.

