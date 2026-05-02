Sredstvo koje briše korov kao od šale! Svi ga već imaju u kuhinji, a čine ga samo 3 sastojka

Korov u bašti ili dvorištu predstavlja svima problem. Sredstvo koje briše korov možete napraviti od deterdženta za sudove i sirćeta.

Postoji sredstvo koje briše korov kao od šale, a čine ga tri jeftina sastojka.

Stiglo je lepo vreme pa mnogi planiraju da se posvete uređivanju bašta i vrtova. Korov je jedan od najvećih problema jer je uporan i nije ga se lako rešiti. Korov ne samo da čini da bašta izgleda neuredno, već može naneti i dugotrajnu štetu podizanjem ili širenjem praznina u fugama za popločavanje. Čupanje rukom traje dugo, a hemijska sredstva nisu uvek dobro rešenje, pa vam zato predstavljamo ideju kako da se na prirodan način rešite ovih upornih biljaka.

Sve više ljudi okreće se prirodnim alternativama koje su jednostavne za pripremu, pristupačne i lake za upotrebu. Jedno od najpoznatijih rešenja je domaće sredstvo na bazi sirćeta koje može pomoći u suzbijanju nepoželjnih biljaka. Od njih možete da napravite sredstvo koje briše korov kao gumicom.

Kako sirće deluje na korov?

Glavni sastojak sirćeta je sirćetna kiselina. Ona deluje tako što razgrađuje ćelijske zidove biljke i izvlači vlagu iz nje, zbog čega korov počinje da vene i suši se. Obično belo alkoholno sirće koje većina ima u kuhinji dovoljno je jako da ukloni mladi i nežni korov.

Ovo sredstvo posebno je praktično za korov koji raste između pločica, uz ivice staza ili na mestima gde ne želite da koristite agresivne hemijske preparate.

Šta vam je potrebno?

Za pripremu domaćeg sredstva potrebno je:

4 litra belog sirćeta

1 kašika tečnosti za pranje sudova

1 šolja soli po želji

Kako se priprema?

U veću posudu sipajte sirće, zatim dodajte tečnost za pranje sudova i dobro promešajte. Po želji možete dodati i so, pa nastaviti sa mešanjem dok se sastojci potpuno ne sjedine.

Kada je smesa gotova, sipajte je u prskalicu za baštu kako biste je lakše nanosili direktno na korov.

Zašto se dodaju deterdžent i so?

Tečnost za pranje sudova pomaže da se rastvor bolje zadrži na listovima biljke i lakše prodre u njihovu površinu.

So dodatno ubrzava isušivanje korova i pojačava efekat sirćeta. Ipak, sa njom treba biti oprezan jer prekomerna upotreba može dugoročno narušiti kvalitet zemljišta i otežati rast drugih biljaka.

Kako pravilno koristiti ovo sredstvo?

Pre upotrebe preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odeće, kao i izbegavanje kontakta sa očima i kožom. Sredstvo treba prskati direktno po listovima korova, najbolje ujutru ili uveče, kada je vreme suvo i bez vetra.

Prvi rezultati često mogu da se primete već narednog dana, kada biljka počne da vene i gubi boju.

Koji su nedostaci?

Iako je ovo prirodno rešenje veoma popularno, važno je znati da ima i određena ograničenja. Deluje uglavnom na deo biljke koji je poprskan, pa dubok koren često ostaje netaknut. Takođe, može oštetiti i druge biljke koje se nalaze u blizini ukoliko dođe u kontakt sa njihovim listovima.

Ovo sredstvo ne sprečava ponovno nicanje korova, pa je tretman ponekad potrebno ponoviti.

Kako dugoročno držati korov pod kontrolom?

Najbolji rezultati postižu se kombinovanjem više metoda. Redovno uklanjanje korova, malčiranje zemljišta i sadnja biljaka koje dobro prekrivaju tlo mogu značajno smanjiti njegovo ponovno pojavljivanje.

Zdrave i negovane biljke takođe imaju veću otpornost i lakše se bore za hranljive materije i prostor.

Domaće sredstvo na bazi sirćeta može biti praktično, jednostavno i prirodno rešenje za održavanje uredne bašte. Međutim, važno je koristiti ga pažljivo i umereno kako bi zemljište ostalo zdravo, a biljke zaštićene na duže staze.

