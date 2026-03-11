Srpkinje obožavaju ovu biljku u dvorištu, a najviše privlači zmije: Obratite pažnju na jedno

Srpkinje je obožavaju, a zmije još više. Saznajte koja biljka najviše privlači zmije i šta konkretno treba uraditi oko nje.

Ima je gotovo svako dvorište u Srbiji. Raste uz ogradu, uz terase, penje se po zidovima i svake godine daje plodove zbog kojih ceo komšiluk dolazi. Vinova loza je biljka koju Srpkinje neguju s ljubavlju, ali upravo ona najviše privlači zmije od svih biljaka u dvorištu.

Ne zato što je zmije vole, nego zato što im daje sve što traže.

Zašto baš vinova loza najviše privlači zmije

Zmije ne dolaze u dvorište slučajno. Traže tri stvari, hranu, zaklon i toplotu i vinova loza im daje sve troje na jednom mestu.

Gusta lišće vinove loze stvara savršenu hladovinu tokom dana i toplotu noću kada zemlja ispod čokota zadržava sunčevu energiju. Ispod starih čokota zemlja je meka i rahla, idealna za zmije koje vole da se zavlače ispod korenja. A tu gde ima vinove loze, ima i miševa, žaba i insekata koji su zmijama osnovna hrana.

Nije vinova loza kriva, ali kombinacija svega što ona nudi čini je idealnim staništem. Srpkinje je sade uz ogradu, a ograde su upravo putevi kojima zmije ulaze u dvorište.

Na šta konkretno treba obratiti pažnju

Tamo gde vinova loza raste godinama, korenov sistem postaje razgranat i stvara male tunele i šupljine ispod zemlje. To su tačno ona mesta gde zmije najradije borave i gde polažu jaja.

Ako imate stariju lozu uz ogradu ili uz zid kuće, jednom mesečno proverite taj prostor. Ne rukama, nego motikom ili štapom. Prošarajte oko korenja, pogledajte da li ima ljuštura od presvlačenja koje izgledaju kao providna tanka koža, to je siguran znak da zmija boravi u blizini.

Posebno opasno je kada loza raste direktno uz temelje kuće. Zmije prate korenove i mogu ući u podrumske prostorije kroz pukotine koje ni sami niste primetili.

Kako zadržati lozu, a smanjiti rizik od zmija

Ne morate da sečete lozu, ali nekoliko koraka drastično smanjuje šansu da je zmija izabere za dom.

Redovno okopavajte zemlju oko čokota, meka i rahla zemlja privlači zmije, a česta obrada ih tera

Uklonite suvo lišće i granje koje se nakuplja ispod loze, to je idealno skrovište

Pospite beli luk u prahu ili cimet oko osnove čokota, posebno u proleće kada zmije izlaze

Posadite pelin ili lavandu uz lozu, ove biljke odbijaju zmije jakim mirisom

Ako loza raste uz ogradu, proverite da li ima rupa u ogradi kroz koje zmije mogu da prolaze

Najvažnija stvar je uklanjanje visoke trave i korova u blizini loze. Zmija bez zaklona nema razlog da ostane na jednom mestu.

Koje zmije najčešće privlači vinova loza u Srbiji

Belouška je najčešća zmija koja se nalazi uz lozu i ona nije otrovana. Prepoznatljiva je po žutim ili narandžastim mrljama iza glave. Plaši se ljudi i sama bežit, ali može ugristi ako je pritisnete ili uplašite iznenada.

Poskok je otrovna zmija koja se ređe viđa uz lozu, ali nije nemoguće. Prepoznaje se po cik-cak šari na leđima i trokutastoj glavi. Ako primetite poskoka u dvorištu, ne pokušavajte sami da ga uklonite, pozovite veterinarsku stanicu ili vatrogasce.

Jedna stvar koju treba uraditi odmah

Proleće uskoro počinje i zmije će biti aktivne. Ako imate vinovu lozu u dvorištu, ove ili naredne sedmice prošarajte prostor ispod i oko nje. Ne čekajte da je vidite, jer tada je već prekasno za oprez.

Vinova loza ostaje, ali treba znati da je upravo ona biljka koja najviše privlači zmije u srpskom dvorištu. Prostor oko nje mora biti čist, provetren i redovno proveren.

To je jedino i najvažnije što možete da uradite.

